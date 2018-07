Pataky baila 'Despacito' en Getaria Elsa y Chris, su marido, lucen su amor con un paisaje guipuzcoano de fondo. Relatan a diario sus vacaciones vascas en las redes. / INSTAGRAM Las vacaciones guipuzcoanas de los Hemsworth se están convirtiendo en una superproducción ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 20 julio 2018, 00:08

Una mezcla de 'Bienvenidos al Norte' y 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Así están resultando las vacaciones de Elsa Pataky y su familia en Euskadi. La famosa actriz y su no menos célebre marido, ese armario de tres cuerpos 'made in' Australia llamado Chris Hemsworth, han optado por hacer bueno el eslogan de 'Ven y cuéntalo'. Se han instalado en Getaria y están relatando sus aventuras a través de sus redes sociales. A su manera, claro... Por ejemplo, su visita a una bodega de Orio la han etiquetado #escalciandovinoenpareja. Literal: 'escalciar' con ele. Y menos mal que era txakoli y no sidra, de lo contrario habríamos pensado que tanto Hollywood ha convertido a la madrileña Pataky (de nombre real, Elsa Lafuente) en una auténtica 'guiri'.

Pero no. Elsa, que ya estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián, se siente en casa. Y en el paraíso a la vez. «El mejor cumpleaños de mi vida -escribió la actriz el miércoles en Instagram- con toda la gente que quiero, especialmente este que siempre me hace reír». Y lo ilustró con un 'selfie' de ella y su flamante marido poniendo morritos besucones sobre un bucólico escenario de campiña guipuzcoana con caseríos, viñedos y montes tapizados de verde. Y es que la protagonista de 'Ninette', 'Copito de Nieve' y 'Fast&Furious' nació un 18 de julio de hace 42 años, justo cuando se cumplían cuatro décadas del golpe de Estado también llamado 'alzamiento nacional'. Al margen de la política, lo cierto es que el fenómeno Elsa Pataky (mujer acostumbrada a liderar las listas de las más sexys y deseadas del planeta) siempre ha tenido más de alzamiento que de golpe.

Que no falte de nada

Estas vacaciones a la donostiarra están descubriendo el lado más guasón y gamberro de Chris Hemsworth (34 años) y, a la vez, el más siniestro y letal de sus hiperactivos guardaespaldas, que ya han arreado algún que otro guantazo a los informadores del 'Diario Vasco' que intentaban acercarse a la pareja. En el mundo de Instagram, sin embargo, todo es idílico. Y global. El vídeo en el que Hemsworth da clases de baile a Elsa al ritmo del famoso 'Despacito' se ha replicado ya hasta en 'El Comercio de Perú'. «Le di una clase de baile a mi mujer por su cumpleaños. Olvidé darme otra a mí», bromea el musculoso intérprete de 'Thor' zarandeando a la menuda Pataky como si se tratara de un apasionado tango, mientras ella grita y se parte de risa a la vez.

Acompañada por sus tres hijos, Tristán, India Rose y Sasha, así como por parte de su familia materna y amigos tan célebres como Matt Damon, lo que va a celebrar Pataky esta segunda quincena de julio en Guipúzcoa no es solo su cumpleaños, sino la boda de su hermano, el fotógrafo Christian Prieto. Todo apunta a que el enlace se celebrará el 28 de julio en el Iturregi, un idílico caserío transformado en hotel de lujo, en plena naturaleza y con vistas al famoso Ratón de Getaria.

La broma les puede costar más de 45.000 euros por dos semanas de estancia. Pero, ¿qué es eso para una estrella de Hollywood? Elsa y los suyos acaban de llegar y ya han probado los mejores pintxos, degustado el mejor txakoli, visitado la playa, paseado por la Parte Vieja de Donostia, navegado en un barco turístico con Damon y su esposa... Y no se descarta que Hemsworth se meta a coger unas olas, porque ha traído varias tablas de surf. Esta superproducción no ha hecho más que empezar.