La nueva promoción del famoso robot de cocina de Lidl: devuelven hasta 250 euros

Lild acaba de lanzar una nueva promoción relacionada con uno de sus famosos robot de cocina: el Monsieur Cuisine Connect 1050 W. Tal y como se informa en la web de la empresa, se trata de un robot de cocina de uso multifuncional ya que cuece, sofríe, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele, emulsiona, etc. El artículo en cuestión tiene un precio de 299 euros pero, sin embargo, con la promoción especial, el comprador puede llegar a recibir un reembolso de hasta 250 euros.

Así, esta promoción, que se desarrollará hasta el próximo 23 de abril de 2025, está limitada a un total de 15.900 unidades. La promoción será válida comprando el robot de cocina en las tiendas físicas y escaneando la tarjeta Lidl Plus en el momento de la compra. «Se emitirán 5 cupones, uno por mes, a partir del 2/6 a través de la App Lidl Plus y con una vigencia de 30 días. La promoción no será válida en caso de devolver el producto. Compra máxima de 2 unidades por cliente», indica la empresa.

El artículo en cuestión cuenta con más de 500 recetas preinstaladas programables, 10 niveles de velocidad y un botón turbo. También posee una pantalla táctil a color de 17,78 cm. Las recetas aparecerán con instrucciones paso a paso y se muestran claramente todos los ingredientes necesarios para realizar cualquier plato.