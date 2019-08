Las fiestas van por temas Cuatro eventos cada semana se disputan la atención de los jóvenes durante los meses de verano IVÁN GELIBTER Martes, 6 agosto 2019, 00:14

Listas, reservados, relaciones públicas... Estos son algunos de los conceptos que más se repiten entre los jóvenes durante el verano. Lejos quedan aquellos tiempos estivales en los que las discotecas de Puerto Marina y el centro de Málaga capitalizaban las noches más calurosas del año. Lo importante ahora no es el local, sino el concepto de fiesta que presentan cada una de ellas a lo largo de la semana.

El principal punto en común (eso no falla) es que todas se alojan en chiringuitos del litoral de la provincia, aunque cada una de ellas apuesta por una música y -sobre todo- una estética diferenciadas.

Uno de los pioneros en este tipo de fiestas (que tienen lugar de lunes a viernes) es el dúo malagueño Les Castizos. 'Mambow' es el título de su apuesta para este año, y que celebran cada año en el chiringuito Kokun Ocean Club de Los Álamos.

Tropicalia, MamaJuana, Mambow y Banana son las principales fiestas

La música comercial y el espectáculo de los dos 'showman' forman una combinación explosiva, que ellos mismos explican en sus redes sociales. «Han sido varios años que hemos dedicado el esfuerzo a ofrecer a la noche malagueña un ambiente diferente, con música que está sonando internacionalmente y hasta ahora siempre hemos tenido una acogida inigualable. Una de las cosas que siempre nos ha identificado y que es una característica tan malagueña es que nos encanta pasárnoslo bien. Nos gusta que bailéis, que bebáis Jager de la botella, que liguéis, que folléis... qué nos gusta el cachondeo», explican.

Además de la estética y la música, las redes sociales juegan un importante papel a la hora de que triunfe una u otra propuesta. Por eso, cada una de ellas elabora unos enormes álbumes de fotos para que los asistentes los puedan recoger y colgarlos en sus cuentas de Instagram.

Eso hace precisamente la otra gran triunfadora del verano, 'Tropicalia'. Este encuentro, que tiene lugar cada martes en el Balneario de los Baños del Carmen, concentró esta pasada semana a cerca de 2.000 personas bailando al ritmo de la música comercial, pero disfrutando además de las vistas a la bahía, lo que hace de ella un punto de encuentro imprescindible entre los jóvenes de la provincia.

Información Banana Club Todos los miércoles en Moliere Playa de Los Álamos Mamajuana Todos los viernes en Café del Mar de Torre del Mar Mambow– Les Castizos Martes en Kokun Ocean Club de Los Álamos Tropicalia Todos los martes en el Balneario Baños del Carmen

Eso mismo ocurre con 'Banana Club', que cada miércoles abarrota el interior y el exterior de chiringuito Moliere Playa, también en Los Álamos. En su 'opening party', celebrada la primera semana de julio, las colas para entrar recorrían decenas de metros. No en vano, los organizadores de estas fiestas recomiendan siempre contactar con algún relaciones públicas para entrar en una lista, ya que así se ahorra dinero y se pueden acortar algo las colas. Si no, el precio medio para entrar suele rondar los 10 o 12 euros con una o dos copas, en función del horario en el que se entre al local y la fiesta en concreto. Y si no, siempre se puede comprar una botella en un reservado.

Además, en estos últimos tiempos, las fiestas que más triunfan también han pasado a la costa oriental. 'Mamajuana', con un concepto puramente mexicano, tiene su sede en el Cafe del Mar de Torre del Mar cada viernes. Esto, claro está, se acaba en el momento en el que empieza la Feria de Málaga. Ahí, entonces, llega la batalla por las casetas del Real, donde estas fiestas tienen su propia representación.