Despierta del coma 27 años después de un accidente en el que salvó a su hijo

El coma

Tres posibles estados

El coma es un estado de inconsciencia prolongado, que se divide en: vegetativo (donde el cuerpo hace movimientos, pero no hay reacción hacia estímulos); catatonia (donde no hay movimiento o respuesta de ningún tipo), o muerte cerebral (en la cual se destruye la función cerebral, pero algunas funciones autónomas del cuerpo continúan). La persona parece dormida, es incapaz de despertarse por medio de estímulos y no es consciente de ella misma, ni de su entorno.

42

años permanecieron en estado vegetativo la estadounidense Edwarda O'Bara y la india Aruna Shanbaug. Ninguna de ellas despertó. Con anterioridad, Elaine Esposito mantuvo el triste récord con 37 años en coma.

Celebridades postradas

Ocho años y siete días. Es el tiempo que transcurrió desde el derrame cerebral que dejó a Ariel Sharon en coma hasta su muerte en 2014. En esa lucha entre la vida y la muerte, los hijos del exprimer ministro israelí siempre confiaron en que despertaría. La misma esperanza ha mantenido siempre la familia de Michael Schumacher. Tras sufrir un accidente mientras esquiaba con su hijo en la estación de Mérible, en los Alpes Franceses, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 permaneció año y medio en coma. A día de hoy, su recuperación continúa en la más estricta intimidad.