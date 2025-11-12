Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sur'Avian, líderes en formación aeronáutica, amplia su oferta académica

La escuela de técnicos de mantenimiento de aeronaves incorpora nuevos cursos de certificados de profesionalidad de operaciones auxiliares u orientados a las profesiones aeronáuticas de handling, entre otros

SUR

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:04

Sur'Avian es una escuela pionera en Andalucía en la formación de técnicos de mantenimiento de aeronaves. Toda una institución líder en su sector, con ... más de 29 años de experiencia, constituyendo en si misma todo un sello de solvencia y calidad para las empresas, que encuentran en sus alumnos una garantía por la calidad de su formación teórica y práctica de alta cualificación. Casi tres décadas de trayectoria en las que han formado a los técnicos de mantenimiento de aeronaves que actualmente facilitan operaciones y seguridad a muchas de las bases de aeropuertos tanto de Andalucía como de fuera. Una red de alumnos que se extiende por aeropuertos de todo el mundo 

