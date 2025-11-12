Sur'Avian, líderes en formación aeronáutica, amplia su oferta académica

Sur'Avian es una escuela pionera en Andalucía en la formación de técnicos de mantenimiento de aeronaves. Toda una institución líder en su sector, con ... más de 29 años de experiencia, constituyendo en si misma todo un sello de solvencia y calidad para las empresas, que encuentran en sus alumnos una garantía por la calidad de su formación teórica y práctica de alta cualificación. Casi tres décadas de trayectoria en las que han formado a los técnicos de mantenimiento de aeronaves que actualmente facilitan operaciones y seguridad a muchas de las bases de aeropuertos tanto de Andalucía como de fuera. Una red de alumnos que se extiende por aeropuertos de todo el mundo

Sus cursos están certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aeroespacial (AESA) dependiente del Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Sostenibilidad, que le permite garantizar a su alumnado una empleabilidad del 99,9%. Con la titulación ofertada por Sur'Avian, el alumnado puede encontrar trabajo en cualquier rincón del mundo, un aspecto que contribuye a alcanzar ese elevado grado de inserción laboral.

Sur'Avian amplía ahora su nuestra oferta académica con nuevos cursos de certificados de profesionalidad. Así, completa y enriquece sus itinerarios formativos con nuevos cursos como el de operaciones auxiliares, de los que que aún quedan disponibles varias ediciones, que anunciarán su inicio en los próximos meses. Se trata de cursos básicos nivel 1, ideales para que el alumnado tengan su primera toma de contacto con un sector con alta tasa de empleabilidad.

Nuevos cursos de inglés y específicos para profesionales aeronáuticos

Por otra parte, en esta ampliación de su catálogo formativo Sur'Avian también ha incluido cursos orientados a las profesiones aeronáuticas de handling, un sector que incluye profesiones como agente de facturación y embarque, operario de rampa, agente de carga y estiba, y agente de servicios de catering, todas ellas encargadas de la asistencia a pasajeros y aeronaves en tierra. También abarca rolesde coordinación como el de asistente de vuelo, que apoya a los pasajeros durante el vuelo.

Además, Sur'Avian comenzará en breve a impartir cursos de inglés y cursos específicos para los profesionales aeronáuticos, tanto en modalidad presencial como online.

Una escuela amparada por la certificación Parte 147 AESA

La actividad formativa de Sur'Avian está amparada por la certificación Parte 147 AESA, que es el máximo reconocimiento de cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y capacitación técnica. Otra de sus grandes fortalezas es que el 60% de las horas son de carácter práctico, permitiendo a sus alumnos desarrollar lo aprendido en un entorno real. El contacto estrecho con las empresas del sector también facilita a su alumnado tanto una relación directa con la realidad del oficio, como una mayor facilidad para entrar en un sector laboral ampliamente especializado.

Sur'Avian ofrece el grado superior de Técnico de Manteamiento Aeronáutico, además de subcategorías de mantenimiento aeronáutico B1.1 (aviones con motor de turbina), B1.2 (aviones con motor de pistón) y B1.3 (helicópteros con motor de turbina). Sus homologaciones le permiten ser centro examinador, con lo que los alumnos pueden realizar sus exámenes al tiempo que realizan la formación teórica y práctica. Además, es la única escuela de Andalucía que cuenta con la doble aprobación por AESA y por el grado superior, y la única de España con la aprobación para el B1.2 de aviones de pistón.

Sur'Avian ha logrado incorporar la tecnología de forma transversal en todas las áreas de su formación. Enriquecen su aprendizaje apoyándose en los avances técnicos aplicados a su área de especialización, incorporando en el aula simuladores y softwares aeronáuticos de última generación.

De igual forma, no desdeñan la parte eminentemente manual de un oficio como el de técnico de mantenimiento de aeronaves, absolutamente esencial, facilitando a los estudiantes el contacto directo con la tecnología aeronáutica con la que tendrán que desenvolverse en su día a día profesional.

Las instalaciones, que abarcan más de 1.500 m2, están equipadas con material real, incluyendo aeronaves. Los alumnos también realizan prácticas adicionales en otros centros gracias a las alianzas con compañías del sector. En este sentido, la escuela tiene convenios con más de 27 compañías a nivel europeo, incluyendo Iberia, Ryanair, BROKAIR o ATS Aviación, donde los alumnos encuentran oportunidades laborales.

Más información:

Dirección: Calle Antonio de Nebrija, nº 8, Torremolinos (Málaga).

Teléfono: 952173402 (WhatsApp 652732598).

Web: http://www.suravian.com