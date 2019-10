«La pregunta no es qué empresas necesitan el Big Data, sino cuáles no lo necesitan»

Jose Ignacio Merino, director técnico del Master de Big Data y Business Analytics de ESESA Entrevista a Jose Ignacio Merino, director técnico del Master de Big Data y Business Analytics de ESESA IMF Jueves, 3 octubre 2019, 12:10

Ante el auge de la Inteligencia Artificial y las posibilidades que ofrece la gestión de datos, la escuela de negocios ESESA IMF ha puesto en marcha la primera edición de su Máster en Big Data y Business Analytics, una formación estratégica basada en la gestión de los macrodatos. Una formación necesaria debido a la creciente demanda por parte de las empresas de profesionales con una alta formación como la que ofrece este máster.

Entrevistamos a Jose Ignacio Merino, director técnico del Máster en Big Data y Business Analytics, y formador de Arelance.

¿Cuál es el mayor reto tecnológico que afronta el Big Data?

Precisamente la explosión del Big Data se ha dado ahora porque ya tenemos la capacidad tecnológica para analizar esos datos. La Inteligencia Artificial tal y como la conocemos hoy se desarrolló en los años 60 del pasado siglo, pero hasta ahora no hemos tenido la capacidad computacional para aplicarla fuera de los entornos académicos.

El mayor reto al que se enfrenta el Big Data es el factor humano, precisamente por la rápida evolución que ha experimentado la tecnología. El principal reto es formar a los trabajadores. Y no hablo únicamente de trabajadores tecnológicos que se encarguen de desarrollar estas tecnologías en la empresa, sino de también formar al resto del personal a convivir con estas tecnologías. Si la máquina nos da datos, pero los humanos no sabemos gestionarlos, no tienen sentido. Es labor de un humano el determinar cómo aprovechar y aplicar lo que le devuelve la máquina.

Como se puede ver, el tándem humano-máquina es imbatible, pero hoy por hoy hay una falta acuciante de personas tanto que sepan desarrollar este tipo de tecnologías como que sepan trabajar con ese grado de compenetración.

¿Cómo surge la idea de ofertar este máster?

La necesidad de profesionales que gestionen y analicen la gran cantidad de datos que damos de manera gratuita a empresas es el germen de este máster. Cada vez se conocen más ventajas del uso de estos datos, pero hay muy pocos profesionales capaces de analizarlos y darles un sentido. Eso fue lo que dio lugar a este máster.

Cómo está organizado? ¿Qué define su programa?

Se trata de un programa presencial de 240 horas que se impartirá viernes por la tarde y sábado por la mañana desde octubre a junio. Uno de los principales elementos que define este programa es que se ha puesto el foco en aportar al alumno una visión real de este sector a través de profesionales docentes con experiencia sobrada en él tanto en el análisis de datos como en su aplicación.

¿A quién está dirigido?

Este máster tiene dos vertientes. Una de ellas es para recién titulados tanto en carreras técnicas como empresariales; y otra es la de empresarios que estén interesados en conocer los datos que maneja su compañía para sacar provecho de ellos a la hora de mejorar sus ventas o servicios.

¿Qué salidas profesionales tiene? ¿Qué tipo de empresas requieren estos servicios?

La pregunta no es qué empresas necesitan este tipo de tecnologías, sino qué empresas no los van a necesitar.

Ya en 2015 saltó a los medios una noticia sobre un caso en el que el análisis de datos descubrió a un padre que su hija estaba embarazada al recibir ofertas y cupones de descuento de productos para embarazadas. Este ejemplo, siempre llama la atención, pero la máquina lo único que hizo fue estudiar el patrón de compras de las embarazadas y descubrir los productos de su cesta de la compra. A partir de ahí, cualquier persona que comprase estos productos, es clasificada por la máquina como futura madre y comienza a tenerla en cuenta en los cupones de descuento automáticos.

Una persona en la caja de ese supermercado hubiese llegado también a la misma conclusión por sentido común. Con la Inteligencia Artificial hemos conseguido trasladar ese sentido común de la persona de la caja a una máquina. Si una persona puede llegar a conocer los gustos y patrones de compra de 400-500 clientes, con la máquina podemos llegar a extender ese conocimiento a los cientos de miles o millones de clientes de esa empresa.

Por un lado, el máster tiene una parte de Inteligencia Artificial que se basa en la búsqueda e identificación de patrones, y otra parte que está centrado en manejar gigantescas cantidades de datos para poder tratarlos o para aplicar esa Inteligencia Artificial a ellos.

¿Qué les diría a los profesionales que se planteen cursar estos estudios?

Que los aprovechen. Ellos serán de las primeras generaciones de trabajadores que se formen en estas tecnologías. Pero eso no significará que deban trabajar como personal técnico. He conocido varios casos de directores financieros aplicando estos conocimientos en su área. Obviamente, han necesitado ayuda del departamento técnico de su empresa para lograr ejecutar su visión. Incluso las personas del departamento técnico han tenido que formarse para lograr entender lo que se buscaba, pero una vez que todos los intereses están alineados ha habido un aumento espectacular de la productividad.

