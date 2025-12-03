Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra MIT School Málaga

MIT School Málaga: el futuro del aprendizaje

Javier Díaz Cabrera, su CEO y fundador, ha creado un marco educativo de cinco dimensiones que combina formación académica multilingüe, bienestar emocional y la tecnología más avanzada

SUR

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:04

El avanzado modelo educativo de MIT School Málaga se asienta sobre un singular ecosistema holístico guiado por una filosofía clara y directa: educar al ... niño en su totalidad a través de programas que se conectan y complementan entre sí. Una nueva era de educación holística y tecnológicamente avanzada basada en cinco dimensiones: la escuela forma a cada alumno física, mental, emocional, energética y socialmente, equilibrando el rigor académico con el deporte, la inteligencia emocional, las artes marciales y los valores comunitarios. De esta forma,los alumnos no solo se convierten en personas preparadas académicamente, sino también en ciudadanos emocionalmente resilientes, socialmente responsables y físicamente activos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur MIT School Málaga: el futuro del aprendizaje

MIT School Málaga: el futuro del aprendizaje