MIT School Málaga: el futuro del aprendizaje

El avanzado modelo educativo de MIT School Málaga se asienta sobre un singular ecosistema holístico guiado por una filosofía clara y directa: educar al ... niño en su totalidad a través de programas que se conectan y complementan entre sí. Una nueva era de educación holística y tecnológicamente avanzada basada en cinco dimensiones: la escuela forma a cada alumno física, mental, emocional, energética y socialmente, equilibrando el rigor académico con el deporte, la inteligencia emocional, las artes marciales y los valores comunitarios. De esta forma,los alumnos no solo se convierten en personas preparadas académicamente, sino también en ciudadanos emocionalmente resilientes, socialmente responsables y físicamente activos.

Javier Díaz Cabrera, fundador y CEO de MIT School Málaga, ha sabido vislumbrar la educación del futuro, tras una amplia experiencia en las aulas. Su visión ha sido abordar la formación del alumnado desde un enfoque integral, que combina una rigurosa formación académica multilingüe, el bienestar emocional y la tecnología más avanzada. Para ello, ha contado con la colaboración de la Universidad de Málaga y las principales instituciones del Parque Tecnológico de Andalucía.

Javier Díaz Cabrera, fundador y CEO de MIT School Málaga.

Más de una década antes de fundar el MIT School Málaga, Javier Díaz Cabrera trabajó como profesor de inglés y director en un colegio internacional en Torremolinos. Una doble vertiente que le llevó a conocer todos los ámbitos de la educación, desde la administración hasta la vida cotidiana de los alumnos. A través de su experiencia, observó dos carencias fundamentales: muchos programas «bilingües» carecían de la metodología inmersiva necesaria para alcanzar una verdadera fluidez, y las nuevas tecnologías, vitales para el futuro, estaban prácticamente ausentes de los planes de estudios. Creía que los alumnos merecían una educación auténticamente multilingüe, tecnológicamente avanzada y diseñada para formar su personalidad en su totalidad. Así, MIT School Málaga surge tras dos décadas de pasión por la educación y de trabajo y observación directa en las aulas.

Más allá del bilingüismo

Uno de los pilares de MIT School Málaga es su apuesta por una identidad lingüística verdaderamente global, que va mucho más allá del tradicional bilingüismo presente en las aulas hasta el momento. Así, los alumnos obtienen un doble título español-estadounidense, aprenden mandarín desde los tres años y estudian alemán, lo que los prepara verdaderamente para un mundo globalizado.

Innovación tecnológica anclada en valores humanos atemporales

MIT School Málaga también ha sido pionera a la hora de implementar tecnología de vanguardia en las aulas, siendo punta de lanza en el ámbito educativo al introducir herramientas de última generación como programación de realidad virtual, laboratorios 3D y tecnologías inteligentes. Su audaz apuesta en este sentido está estrechamente relacionada con su ubicación en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Este enfoque educativo vinculado a la innovación tecnológica encuentra un territorio óptimo para desarrollarse gracias a una metodología basada en «aprender haciendo», que hace hincapié en proyectos prácticos, trabajo colaborativo en grupo y resolución de problemas del mundo real para garantizar que los conocimientos académicos tradicionales se apliquen e interioricen de forma activa. Además, la escuela celebra la excelencia más allá del aula con programas de música, danza y deportes que han formado a campeones regionales y nacionales.

Para brindar al alumnado una cultura del aula lo más favorable posible, y que les permita desarrollar al máximo su potencial, MIT School Málaga fomenta una cultura de respeto y seguridad, basada en un entorno impulsado por valores, donde programas como la tutoría entre compañeros (TEI) fomentan el respeto, la humildad y el esfuerzo, creando un espacio seguro para que todos los estudiantes crezcan. De esta forma, los valores humanos y las denominadas 'soft skills' complementan a los recursos tecnológicos.

Una cultura de la comunicación abierta e inclusiva

De cara a enriquecer el proyecto y a abordar su actualización y mejora continia, como responsable de MIT School Málaga, Javier Díaz Cabrera fomenta una cultura en la que la comunicación es genuina e inclusiva. Al animar a los alumnos, padres y personal a compartir sus puntos de vista, transforma el diálogo en colaboración y los comentarios en progreso. La escuela fomenta el diálogo abierto a través de una comunicación regular, asegurando que todas las voces sean escuchadas en su comunidad multicultural.

Dicha comunicación se basa en cuatro valores fundamentales: el respeto por todas las perspectivas, la humildad para aprender de la retroalimentación, el entusiasmo por la mejora continúa y la disciplina para actuar en función de los conocimientos adquiridos.

Un proyecto avalado por prestigiosos premios

No hay mejor prueba del prestigio y éxito de MIT School Málaga que los numerosos premios que atesora. Un reflejo directo de la esencia del liderazgo de Javier Díaz Cabrera: un visionario que combina la innovación educativa con una profunda humanidad, demostrando que el verdadero aprendizaje nutre tanto la mente como el carácter.

Entre los galardones que han distinguido su valor destacan los siguientes:

● Liderazgo nacional: reconocida como la Mejor Escuela de Andalucía (2019) y galardonada con el título de Mejor Escuela de España en Educación Integral (2019).

● Excelencia académica: clasificada constantemente entre las mejores escuelas de España por su calidad bilingüe, incluida en el Top 11 de educación primaria y en el Top 4 de educación secundaria a nivel nacional.

● Posición global: nombrada una de las 5 Mejores Escuelas Internacionales de España (2023) por Forbes, lo que subraya su competitividad global y su entorno multicultural.

● Innovación continua: galardonada como el Mejor Proyecto de Educación Integral de Andalucía (2023) y en los European Educational Awards (París, 2023), lo que demuestra su compromiso continuo con el avance educativo.

● Liderazgo visionario: Javier Díaz Cabrera fue reconocido personalmente como CEO del Año en el Sector Educativo (2024), lo que da fe de su liderazgo transformador y del impacto duradero del colegio.

Próximo objetuvo: ampliar su presencia global

Javier Díaz Cabrera considera que el próximo capítulo para el MIT School Málaga tendrá una doble vertiente: profundizar su impacto local y ampliar su presencia global. Su visión es reforzar el papel de la escuela como centro educativo en Andalucía, compartiendo su exitoso modelo para elevar los estándares en toda la región.

Además, proyecta nuevos campus en Madrid, Valencia y, finalmente, China, cada uno de ellos fiel reflejo del original, construido sobre los mismos principios básicos de educación integral e innovación.

Más información:

Dirección: C/ Severo Ochoa, 63. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Málaga.

Teléfono: 952 02 02 81.

Web: http://www.mitschool.com