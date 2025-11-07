Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Impulsa tu perfil profesional: 90 plazas gratuitas en IA, IoT y Realidad Virtual con enfoque 5G

Cada formación tiene una duración de 150 horas en ocho semanas, con un formato flexible que combina un 80% de clases online y un 20% de tutorías presenciales

SUR

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:34

Si buscas trabajo o dar un giro a tu carrera profesional con habilidades tecnológicas en auge, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de ... Andalucía, junto a Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, ofrecen noventa de plazas gratuitas en Málaga para dos cursos en noviembre que buscan mejorar la empleabilidad con conocimientos tecnológicos de alta demanda y mejor remunerados.

