Impulsa tu perfil profesional: 90 plazas gratuitas en IA, IoT y Realidad Virtual con enfoque 5G

Si buscas trabajo o dar un giro a tu carrera profesional con habilidades tecnológicas en auge, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de ... Andalucía, junto a Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, ofrecen noventa de plazas gratuitas en Málaga para dos cursos en noviembre que buscan mejorar la empleabilidad con conocimientos tecnológicos de alta demanda y mejor remunerados.

Son dos itinerarios formativos complementarios: Programación en Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y Smart Cities, y Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G.

Cada especialidad propone un recorrido práctico para crear soluciones aplicables a sectores en crecimiento: desde experiencias inmersivas para salud, educación o turismo, hasta sistemas inteligentes para industria y ciudades.

Unas habilidades para formar a perfiles como especialistas en IA, IoT y aprendizaje automático o analistas de datos, que crecerán un 40% hasta 2030, según el Foro Económico Mundial, y en una provincia situada como la tercera en demanda de perfiles tecnológicos.

¿Quién puede acceder?

Cada curso tiene una duración de 150 horas distribuidas en ocho semanas. El formato es flexible: el 80% de las sesiones se imparte online y el 20% se desarrolla en tutorías presenciales en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en Málaga. El inicio está previsto para el 16 de noviembre y se ofertan 45 plazas por especialidad, con preferencia para personas desempleadas.

No se exige conocimientos previos de tecnología o informática pero sí una titulación mínima como ciclos formativos de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al término del programa, el alumnado recibirá un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

¿Cómo solicitarlos?

Las solicitudes pueden formalizarse a través de la web oficial del programa (www.formacionen5g.es). Con esta edición, Málaga aspira a seguir alimentando su ecosistema tecnológico con profesionales formados en ámbitos clave —desde IA, Big Data, IoT a Realidad Aumentada— y con impacto directo en la competitividad empresarial.