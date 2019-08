El churrasco no se toca

Con el aval de la ONU

Los veganos argentinos coinciden en que el sector ganadero debe transformarse. Y no sólo a favor de la vida y el bienestar animal, sino del planeta. Argentina es un gran emisor de metano, uno de los gases que provocan el efecto invernadero, causa del calentamiento global. Los gases se emiten en el proceso digestivo del animal. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas emitido en 2018 advierte de que «no habrá solución al cambio climático si la humanidad no reduce un 90% el consumo de carnes, en particular la de origen bovino».