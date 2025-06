«Ni la historia ni la realidad actual de la ciudad se entienden sin el colectivo LGTBI»

Víctor Rojas Jueves, 5 de junio 2025, 23:46 Comenta Compartir

El Orgullo de Torremolinos no para de crecer. En la anterior edición, se superaron los 95 millones de euros de retorno económico y más de 80.000 visitantes vivieron esta celebración LGTBI. Un aumento tanto en visitantes –10.000 más que en 2023– como en gasto medio –50 euros más que la edición anterior. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, tiene claro por qué baten récords cada año. No existe un único motivo. La historia LGTBI de la ciudad, el tejido asociativo que trabaja durante todo el año por el colectivo y una programación que combina cultura, con ocio, deporte y reivindicación son algunas de las causas de que este Pride sea el más importante de Andalucía. Además, la regidora asegura en esta entrevista con SIX que Torremolinos trabajará a medio y largo plazo para convertirse en sede del EuroPride tras no conseguirlo en 2027, a pesar de haber presentado una candidatura con apoyo institucional y basada en la historia y cultura de la localidad en relación al colectivo LGTBI.

–El Orgullo de Torremolinos no para de batir récords. ¿Cuál ha sido la clave para consolidarlo como uno de los mayores eventos LGTBI de España?

–Creo que Torremolinos reunía, por su propia historia e idiosincrasia, una serie de características que hacían que el Pride aquí fuera una fórmula de éxito. Así se ha trabajado, intentando crecer edición tras edición, hasta conseguir un nombre propio en el calendario de todos los orgullos que se celebran en España.

–Este año se celebra el décimo aniversario del Pride. ¿Qué novedades tienen preparadas para celebrarlo?

–Contamos con una programación muy amplia, que trasciende de los propios días de la celebración y en la que hemos querido que toda la ciudad sea partícipe. En cuanto a la singularidad por ser el décimo aniversario, era importante que los colectivos y asociaciones que estuvieron desde el inicio tuvieran su espacio y su merecido protagonismo, y así será.

«Hemos querido que toda la ciudad sea partícipe del Pride»

–Diez años dan para mucho. ¿Cómo describiría el camino hasta llegar a este punto? ¿Cuáles han sido los principales logros y también los momentos más complicados?

–La clave ha sido la constancia. Entiendo que la primera edición del Pride fue la más titubeante, porque era empezar de cero; pero la clave ha sido ir creciendo, insistiendo en los aciertos y reformulando los errores. Y en los últimos años, hemos hecho mucho hincapié en que el Pride sea una fiesta transversal, en la que se sienta implicada toda la ciudad. Así lo he entendido siempre: es una celebración que parte de la comunidad LGTBI pero que no es sólo para la comunidad LGTBI, es para toda la ciudad. Eso se ha logrado y es el principal éxito.

–Más allá de la última década, Torremolinos tiene una historia LGTBI que viene de lejos. ¿Cómo valora ese legado y de qué manera se trabaja para darlo a conocer?

Nuestro legado es la libertad y la diversidad y eso supone una enorme suerte, pero también una gran responsabilidad; porque en el mundo sigue habiendo muchos lugares y personas que rechazan estos valores. Por eso es importante que desde sitios como Torremolinos, donde vemos la vida desde un prisma de colores, sigamos arrojando esa luz que reivindica, ni más ni menos, la libertad y que cada uno pueda ser como quiera ser.

–Torremolinos, a pesar de su potente candidatura, no consiguió ser sede para el EuroPride 2027, ¿se plantean volver a presentarse?

La candidatura ha sido una experiencia muy positiva y hemos conseguido internacionalizar el destino. Creo que con el aprendizaje adquirido y esa nueva dimensión más internacional, tenemos que trabajar en un proyecto a medio y largo plazo para conseguir ser sede del EuroPride.

«Tenemos que trabajar en un proyecto para conseguir ser sede del EuroPride»

–Ya no es una cosa sola de la semana del Pride, el colectivo LGTBI está presente todo el año en la ciudad. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto?

–Es una simbiosis. Ni la historia ni la realidad actual de la ciudad se entienden sin el colectivo LGTBI y viceversa. La implantación aquí de un tejido asociativo en torno a la diversidad es fruto de ello, y una de las consecuencias es que precisamente la agenda LGTBI es constante. Es verdad que el Pride es el principal hito; pero tenemos una serie de actividades en torno a la comunidad y a la diversidad todos los meses del año.

–Quien prueba el Orgullo de Torremolinos, repite. ¿Cuál cree que es ese 'algo especial' que engancha?

–El hecho de que es mucho más que un festival. No es simplemente una serie de conciertos, es venir a una ciudad que durante días disfruta de forma general de una celebración y una reivindicación en el que se participa desde todos los ámbitos. Esa experiencia, el sentirte parte de algo tan grande y que reivindica algo tan bonito como la libertad, creo que eso es lo que hace especial el Orgullo de Torremolinos.