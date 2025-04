José Carlos Garín afronta su segunda Semana Santa al frente de la Agrupación de Cofradías, de la que destaca su papel coordinador, junto con las ... instituciones, a la hora de organizar las jornadas cuando la meteorología lo pone difícil.

–Tras la aciaga Semana Santa del año pasado, parece que volvemos a una que empieza un tanto marcada por la meteorología.

–La primavera en Málaga es la que es, y es la que vamos a tener este año. No vamos a tener una época de lluvias tan importante como la del año pasado, pero sí a lo que muchas veces estamos acostumbrados: chaparrones por la mañana, que la tarde se te queda limpia, que al día siguiente vuelve a llover, o que está lloviendo en El Palo y no cae una gota en el Centro. Creo que vamos a tener una Semana Santa de segmentos en lo meteorológico, con trozos de días más problemáticos que otros.

–¿Qué papel juega la Agrupación de Cofradías en días de incertidumbre en lo meteorológico?

–Un papel importante porque formamos parte del centro de coordinación con los cuerpos de seguridad y las autoridades. Somos el interlocutor válido para todas las administraciones en los grandes temas de las cofradías. Por eso, tenemos un papel prioritario a la hora de coordinar todos los dispositivos y coordinar a las cofradías.

–¿Facilita el recorrido oficial actual que las hermandades puedan decidirse a salir a la calle aun cuando exista un riesgo de lluvia?

–Recuerdo tiempos en lo que estábamos debajo de un toldo, diluviando, y esperando que escampara para salir. Eso ya hoy en día no se plantea. Hay cofradías que incluso desde el día anterior pueden tener claro que no van a salir y otras que esperan hasta el último momento. El recorrido te puede aportar soluciones, pero esto va mucho con el perfil de cada cofradía. Pero si es importante que la cofradía que salga lo haga con la convicción de que va al recorrido oficial, porque si no genera una serie de problemas importantes de organización que el año pasado tuvimos. La Policía ya nos ha prevenido de que, para este año, en ese tipo de cosas hay que afinar más.

–El año pasado, a raíz del riesgo de lluvias, hubo cofradías que se plantearon un itinerario más corto, sin pasar por el recorrido oficial.

–La Agrupación no tiene potestad para impedir que eso ocurra. Lo único que puede es pedir a la cofradía que salga con la convicción de ir al recorrido oficial. No podemos decirle a una cofradía que no salga, podemos retrasar todos una hora y jugar todos con las mismas reglas, pero al final la autoridad civil y la eclesiástica es la única que tiene potestad para decirle a una cofradía que no salga.

–En cualquier caso, la Agrupación lo que quiere es que vayan al recorrido oficial.

–Es que deben ir al recorrido oficial. Salir con otra idea no tiene mucho sentido. Hay cofradías que, en días de muy malas condiciones meteorológicas, y porque hacen estación de penitencia en la Catedral, la reivindican, cosa que la Agrupación siempre se va a entender y facilitar. Pero es que hay que coordinar todo el día. Habrá quien lo verá muy fácil y dirá que en tres horas voy y vuelvo, pero como otras cofradías decidan que van al recorrido oficial se producen una serie de problemas de coordinación y cruces... No nos podemos imaginar cómo se mueven los flujos de personas.

–En relación al recorrido oficial, además de la reducción de la tribuna oficial, la gran novedad será los controles que tendrán que pasar los abonados para poder entrar y salir de la zona acotada de sillas y tribunas presentando un resguardo de su abono con un código QR. ¿Qué medidas se han previsto para que no se formen colas o esperas excesivas?

–En otras situaciones ya estamos acostumbrados a este tipo de controles. Hay una realidad que no podemos eludir: los organizadores de un evento tienen la obligación legal de controlar el acceso y el aforo. Partiendo de esa realidad, vamos a empezar a aplicarla. Lo haremos con medidas, con psicología, poco a poco... No buscamos el enfrentamiento con nadie ni queremos tener roces. ¿Qué se pueden generar problemas? Pues seguro, porque es el primer año de implantación. Pero apelo al sentido común de todo el mundo, y que entiendan que es por garantizar la seguridad y los derechos de todos los abonados. Esto nos puede generar problemas de reputación, pero nace de la vocación de salvaguardar el derecho de los que tienen una localidad en el recorrido oficial. Tendremos casi trescientas personas formadas para el control de los accesos y el tránsito en los pasillos.

«El control de accesos a las sillas nos puede generar problemas de reputación pero es por la seguridad de todos los abonados»

–Otra novedad, a raíz del nuevo reglamento de sillas y tribunas que se aprobó el año pasado, es que los menores a partir de los tres años de edad deberán tener su abono, y que está prohibido introducir carritos o sillas infantiles en las zonas de localidades.

–Esta es una demanda de muchos abonados. También se irá poco a poco transmitiendo. Este es un problema minoritario. La inmensa mayoría entiende que acceder con menores de seis o siete años sin que tengan una localidad es complicado. Si se colocan sillitas de plástico o de playa para sentar a estos menores, esto tiene sus problemas de inseguridad e incomodidad.

–Uno de los objetivos que se planteó cuando accedió al cargo de presidente de la Agrupación era llevar a cabo medidas para mejorar el recorrido oficial. ¿Qué otras cuestiones se barajan?

–Este año también hay otras medidas para mejorar la seguridad, aunque pueden pasar desapercibidas. En las tribunas de la plaza de la Marina se han hecho unas salidas por delante de todas, se ha dejado más espacio detrás de la última fila y se han cambiado los toldos para que sean ignífugos.

–Hay momentos de algunas jornadas en las que se aprecian demasiados huecos en las sillas del recorrido oficial, ¿qué podría hacerse al respecto?

–El control de los accesos de este año nos va a servir más como información que como un mecanismo para presionar a los abonados. Una vez que adquieres la silla no tienes la obligación de estar allí sentado desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana.

–El nuevo reglamento también prohíbe la reventa de localidades del recorrido oficial. ¿Se han impuesto algunas de las sanciones previstas?

–Se han detectado algunos casos. No estamos en contra de que se ceda una silla y se recupere el dinero. Estamos en contra de la búsqueda del lucro.

–¿Cuántos casos se han detectado?

–No sabría decirle. La gente lo enmascara mucho y no tenemos la capacidad de estar chequeando los medios por los que se venden. No obstante, cuando se han detectado casos y se les ha mandado una carta, piden disculpas y desaparece el anuncio.

–El Ayuntamiento y la Universidad han anunciado una solución para evitar los resbalones por el líquido anticera, aplicando un protector previo que hace más rugoso el pavimento de las calles del Centro. ¿Cuál es la postura de la Agrupación en este asunto?

–Nuestra posición es clara y tajante, y ya se le trasladó al Ayuntamiento tras la Semana Santa del año pasado. El líquido anticera tiene tres problemas: resbala, mancha de forma no reversible las túnicas, sobre todo las de colores claros, y no resulta estético que delante de cada cruz guía vayan unos operarios extendiendo el líquido con una bombona y un aspersor. Esos tres problemas los tiene, y no tenemos resuelto ninguno. Pedimos que se haga una limpieza convencional del recorrido. No obstante, no somos técnicos ni los gestores de la ciudad y creemos en lo que nos dicen nuestras autoridades. Eso lo respetamos, pero nuestra posición está ahí y no nos hemos movido. Se mandó un escrito en contra del líquido anticera con la firma de los 41 hermanos mayores.

«Nuestra postura sobre el líquido anticera es clara, pedimos una limpieza convencional porque ocasiona otros problemas además de los resbalones»

–Pasando al tema de horarios e itinerarios, muchos de los cambios del año pasado no pudieron comprobarse por la lluvia. ¿Cómo espera que funcionen las remodelaciones implantadas en el caso del Miércoles y el Jueves Santo?

–En este tema siempre funcionamos con la 'prueba-error'. No lo vamos a poder comprobar hasta que no se ponga en práctica. En las reuniones de cada día, la Agrupación hace propuestas, pero al final son las cofradías las que deciden. Estoy convencido de que, al margen de que haya algunas que no estén de acuerdo, van a poner todo su esfuerzo para que esto salga y funcione. Y lo que no funcione vendrá a la mesa y se volverá a analizar.

–En el caso del Lunes Santo, la Archicofradía de la Pasión presentó un recurso en contra de abrir la jornada que fue rechazado por la Agrupación. ¿Cómo están las relaciones con esa corporación?

–Bien. Aquí no se ha hecho más que respetar nuestra normativa interna, no se ha transgredido ninguna regla, ni ha habido ningún golpe de autoritarismo. Tenemos una normativa de horarios e itinerarios. De las seis cofradías del Lunes Santo, cinco aprobaron el cambio. La cofradía afectada no estaba de acuerdo, e hizo sus apelaciones. Me encantaría que se pudiera decidir todo por unanimidad, pero tenemos un sistema de mayorías. Es lo que dice nuestra normativa, porque si no sería imposible sacar adelante los horarios e itinerarios.

–Parece que 2025 va a ser el año de la vuelta a la calle Carretería, ya que varias cofradías han vuelto a incluirla en sus recorridos. ¿Cree que esa tendencia va a seguir en los próximos años?

–Estoy convencido de que sí, y espero que sea así. Carretería es una de esas calles en las que el hábito hace al monje. Se ha cambiado el hábito, y el monje está volviendo a sacar pecho. Creo que habrá más cofradías que volverán a pasar por esta calle.

–¿Han mantenido reuniones con los empresarios de la hostelería, tan abundante en el Centro, respecto a la convivencia con las terrazas?

–Nuestras relaciones con ellos son fluidas. Eso no excluye que basta con que alguno de ellos no sea tan proactivo para que parezca que vivimos en una continua tensión, pero no es cierto. Nosotros reivindicamos nuestro espacio, y ellos sus derechos, pero creo que son absolutamente compatibles.

Ampliar Garín, durante la entrevista, en su despacho de San Julián. Migue Fernández

–¿Cuándo se va a retomar el proyecto del monumento a la Semana Santa?

–No es una prioridad, sinceramente. Lo tenemos en perspectiva. Hay que buscar algo emblemático que sea definitivo, y detrás tiene que haber una importante financiación que no la puede poner la Agrupación.

–Este año hay una cita histórica semanas después del Domingo de Resurrección: la Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración de Sevilla por las calles de Roma por el Jubileo de las Cofradías. ¿Qué papel juega la Agrupación en este acontecimiento?

–Tiene un papel absoluto de entrega y apoyo a la Esperanza y al equipo de coordinación de la procesión. Estamos abiertos, ilusionados y proactivos.

–También tras la Semana Santa habrá elecciones en varias cofradías. Tras la reciente intervención del Rescate, ya finalizada, ¿cómo espera que se desarrollen estos comicios?

–Espero que todos vayamos aprendiendo de la poca utilidad que tienen ciertos comportamientos y del mal ejemplo que damos. De cómo se pueden perder hermanos porque no sepamos conducir estos procesos. Entiendo el legítimo deseo de cada uno, pero los personalismos no nos llevan a ningún sitio.