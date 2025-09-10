Hitos y retos para el nuevo curso cofrade que comienza Málaga acogerá entre septiembre y octubre, durante los dos primeros meses del episcopado del nuevo obispo, hasta cuatro procesiones extraordinarias por aniversarios

Comienza un nuevo curso cofrade. Con la llegada del mes de septiembre y la Virgen de la Victoria en su santuario, tras su procesión de alabanza por su solemnidad, la actividad en las hermandades y cofradías se reactiva cuando, además, el calendario se aproxima a dos fechas señaladas y eminentemente marianas, como son la del Dulce Nombre de María, el 12 de septiembre, día en el que la Cofradía del Rocío conmemorará el décimo aniversario de la coronación canónica de la Novia de Málaga, y la de Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de septiembre, festividad que se celebra al día siguiente a la Exaltación de la Santa Cruz, otra fiesta importante que llega con la apertura del nuevo año cofrade, que no coincide con el inicio del año natural.

Las cofradías de Semana Santa despidieron el pasado domingo al obispo administrador apostólico de Málaga, Jesús Catalá, durante su misa de acción de gracias oficiada en la Catedral y a la que acudieron invitadas por la Real Hermandad de Santa María de la Victoria con motivo del último día de la novena dedicada a la Patrona, y este sábado darán la bienvenida al nuevo prelado José Antonio Satué, también en el templo catedralicio, a partir de las 11 horas. Lógicamente, existe incertidumbre por conocer cómo serán las relaciones de monseñor Satué con el orbe cofrade. El mitrado llegará este sábado a Málaga después de dirigir la diócesis de Teruel y Albarracín durante cuatro años y aunque su episcopado en ambos municipios aragoneses ha sido breve (2021-2025), llama la atención el hecho de que la Junta de Cofradías turolense, formada por ocho corporaciones, encomendara al prelado el pregón de la Semana Santa en su segundo año de gobierno de la sede. Satué, que también pregonó a la Semana Santa de su tierra, Huesca, en 2024, destacó a SUR que la religiosidad popular «es un caudal de espiritualidad, como han dicho los obispos andaluces. Espero poder contribuir a avivar su potencial, para que estas realidades eclesiales se vinculen más a las parroquias y sigan siendo comunidades de formación, celebración, evangelización, cultura y solidaridad con las personas más desfavorecidas. Procuraré estar cercano, en la medida que mi agenda me lo permita, en las diversas actividades de las hermandades y cofradías», manifestó días atrás a este periódico, lo que, a priori, podría pensarse que conoce y admite la realidad de las hermandades y cofradías en Andalucía, constituyendo así una buena carta de presentación ante los cofrades malagueños, que esperan de él cercanía, sensibilidad y entendimiento, cualidades que el la piedad popular, tan incomprendida por algunos sacerdotes y seglares, valora especialmente.

No obstante, habrá que ver, pues, sus primeras acciones y sus primeros gestos en torno a este movimiento asociativo de la Iglesia y, en concreto, hacia el colectivo con mayor número de adeptos de la ciudad, como es el cofrade.

Procesiones extraordinarias

Por otro lado, el nuevo curso acaba de arrancar y ya tiene a la vuelta de la esquina hasta cuatro procesiones extraordinarias aprobadas por el antecesor de José Antonio Satué, monseñor Jesús Catalá: las del Señor de la Soledad y de las Vírgenes de Buena Fe, venerada por un grupo parroquial de la iglesia de la Santísima Trinidad, Gran Perdón y Trinidad. La primera de todas ellas será la que protagonice la Dolorosa de Buena Fe el sábado 13 de septiembre, el mismo día de la toma de posesión del nuevo obispo, por el barrio de la Trinidad. El motivo de su salida será el 25.º aniversario de su bendición. La Dolorosa, que nunca antes ha procesionado, saldrá a las 20.45 horas en rosario y con el acompañamiento de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

Por la misma efeméride procesionará también el titular de la franciscana Hermandad del Dulce Nombre, Jesús del Perdón. En su caso, lo hará el sábado 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, por la feligresía El Buen Pastor y la Divina Pastora, templos establecidos en los barrios de El Ejido y Capuchinos, respectivamente, que forman una unidad pastoral. La imagen de Antonio Bernal figurará en el trono de María Auxiliadora e irá acompañada de la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza. La salida será desde la casa hermandad de la Crucifixión, donde llegará el Señor un día antes en solemne traslado, y se encerrará en la casa hermandad de Salesianos, justo frente al santuario de María Auxiliadora, en la calle Eduardo Domínguez Ávila.

La Hermandad del Prendimiento, que está conmemorando su centenario fundacional, hará lo propio el jueves 9 de octubre, con el traslado de su Virgen del Gran Perdón hasta la Catedral para presidir una misa estacional en la Catedral, que se oficiará al día siguiente, en horario de tarde. Concluida la ceremonia religiosa, la Dolorosa capuchinera permanecerá expuesta para la veneración de los fieles, el sábado 11 de octubre, en el templo mayor de la diócesis, donde nunca antes ha estado, y el domingo 12, día festivo por la Hispanidad, se producirá el regreso en procesión de la imagen a su barrio, a su sede social de calle San Millán, en su trono del Domingo de Ramos, con salida desde la casa hermandad de los Estudiantes, ya que las grandes dimensiones del conjunto, auténtico retablo itinerante, impiden la entrada y partida desde la Catedral.

Por último, la Cofradía del Cautivo procesionará a su Virgen de la Trinidad, que viene conmemorando este año el 25.º aniversario de su coronación canónica. Por este motivo, los actos centrales de la efeméride se desarrollarán en el mes de octubre, coincidiendo con los 25 años de la coronación canónica de la Dolorosa de Francisco Buiza, cuyo ritual se celebró el 21 de octubre de 2000, año del Gran Jubileo convocado por el papa Juan Pablo II, en la Catedral de Málaga, bajo el episcopado de Antonio Dorado Soto. En este sentido, la imagen mariana de la Cofradía del Cautivo será objeto de un triduo extraordinario, que se practicará los días 22, 23 y 24 de octubre en la parroquia de San Pablo–el martes 21 estará expuesta en devoto besamanos–, y el sábado 25 será el día principal de la conmemoración, ya que, por la mañana, a las 9 horas, la Virgen presidirá una santa misa en la plaza de San Pablo, y, seguidamente, la imagen será trasladada hasta la casa hermandad, de donde saldrá por la tarde, a las 17 horas, en su trono de Semana Santa para poner rumbo hacia la plaza del Obispo, donde se celebrará un acto litúrgico ante el atrio de la Catedral.

Ampliar La Virgen de la Trinidad bajará al Centro para celebrar el 25.º aniversario de su coronación. Hugo Cortés

En el cortejo participarán la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo, en cabeza, y la banda sinfónica que lleva el nombre de la Dolorosa. Tras el acto, en pleno Centro de la ciudad, la comitiva emprenderá su vuelta a la casa hermandad.

Falta por conocer la fecha de la extraordinaria del Cristo del Santo Traslado, que en 2026 cumplirá 75 años de su bendición, y si la Hermandad del Descendimiento, que pretende celebrar el centenario de la corporación anterior que dio origen a la actual, se une a la nómina de procesiones conmemorativas, como parece que ocurrirá.

Elecciones en la Cofradía del Cautivo

Precisamente, la Cofradía del Cautivo celebrará el cabildo de elecciones, una vez acaben los actos en torno al 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad. Los comicios estaban previstos para el 28 de julio. Sin embargo, el Obispado de Málaga suspendió el proceso electoral al detectarse algunas irregularidades que no han trascendido.

En ese momento concurrió una sola candidatura, la encabezada por Benjamín Pastor, actual albacea general en la junta de gobierno de Mario Ortega, quien, debido a la suspensión del proceso electoral, sigue ejerciendo de hermano mayor hasta que se abra uno nuevo, una vez concluya la conmemoración del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa de Buiza.

Nueva junta de gobierno de la Agrupación

El verano vino cargado de procesos electorales. Hasta 17 cofradías de penitencia y una de gloria convocaron a sus hermanos este verano para elegir a los responsables que guiarán los destinos de sus hermandades. Celebrados ya estos cabildos, los resultados obtenidos indican que repiten como máximos dirigentes Francisco Cidfuentes (Humildad), Juan Manuel Gutiérrez (Prendimiento), Javier Martín (Rocío), Ramón Varea (El Rico), Álvaro Guardiola (Amor), Jesús Díaz (Santo Traslado), Francisco Ibáñez (Piedad), quienes afrontan un segundo mandato, al igual que lo hace Juan Antonio Navarro Arias en la congregación letífica de la Divina Pastora. Y se estrenan en el cargo de hermano mayor Carmen Sánchez Salcedo, en la cofradía no agrupada de la Clemencia (antiguo Mutilado), así como José Luis Narbona (Salud), Nicolás Martín (Huerto), Rafael Romero (Fusionadas), Francisco Escámez (Sangre), José Antonio Compán (Cena), Ramón Gómez (Mena), Juan José Degara (Misericordia), Leonardo Cansino (Dolores de San Juan) y Enrique Sarria (Descendimiento).

En consecuencia, el 39 por ciento de las hermandades que pertenecen a la Agrupación de Cofradías se citaron este verano con las urnas y el 22 por ciento de los hermanos mayores electos, lo que supone casi una cuarta parte de los nuevos responsables, asumen por primera vez este cargo, un porcentaje ciertamente elevado que afectará, sobremanera, a la composición de la junta de gobierno de la entidad de San Julián, al sumarse hasta nueve caras nuevas al gobierno de José Carlos Garín, que serán diez este otoño, cuando se celebre el cabildo de elecciones en el Cautivo.

Cartelista y pregonero de la Semana Santa

Y mientras José Carlos Garín recompone su junta de gobierno, en la que se prevé que algunos exhermanos mayores permanezcan con cargos en la institución, el propio presidente propondrá los autores del cartel y pregón de la próxima Semana Santa.

El anuncio podría oficializarse durante los primeros días del nuevo curso cofrade, como ocurrió este 2025, al término de la primera sesión ordinaria de junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías.

Horarios e itinerarios

Las cofradías también empezarán en los próximos días a estudiar y perfilar, en algunos casos, los horarios e itinerarios para la próxima Semana Santa, que se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Cara a la pasada edición, las cofradías del Martes, Miércoles y Viernes Santo ya dieron continuidad en gran medida a los horarios y recorridos del año anterior. De hecho, antes de que acabara el mes de septiembre, ya estaban aprobados y firmados, por lo que se prevé que para 2026 no se produzcan cambios importantes.

Del resto de días, habrá que ver si se mantienen los horarios de salida y de marcha por el recorrido oficial. Quizá el Jueves Santo es el día con mayor probabilidad de cambios.

Cuaresma

El 18 de febrero de 2026 será Miércoles de Ceniza, el inicio de la cuaresma. Ese día, la frente recibirá el signo de la muerte para recordarnos que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Se iniciará, pues, el periodo preparatorio para la celebración de la Pascua, un tiempo de conversión y penitencia, cinco semanas y media en las que se multiplicarán los actos y cultos. El tallaje de los hombres y mujeres de trono y los ensayos coparán los días cuaresmales, y también se intensificarán los ensayos de los músicos, se repartirán las papeletas de sitio y las albacerías invertirán horas y horas en la limpieza de los enseres y tronos para que todo esté listo para el gran día: la salida procesional.

Los altares efímeros tomarán los templos y se sucederán los pregones, presentación de carteles, conferencias, conciertos, vía crucis, traslados y procesiones de vísperas que el próximo año contará con un nuevo cortejo en la calle: el de la Virgen del Valle, titular de un grupo parroquial de la Natividad del Señor, en el barrio de La Paz, que saldrá por primera vez el tercer sábado de cuaresma, el 7 de marzo, compartiendo jornada con el Cautivo de El Tarajal, y, por tanto, inaugurando la cuaresma procesional.

Por otro lado, el vía crucis de la Agrupación de Cofradías se celebrará el viernes 20 febrero. En principio, será el primer acto cuaresmal, organizado por una entidad cofrade, al que acuda el nuevo obispo de la diócesis, José Antonio Satué. La entidad de San Julián anunciará en las próximas fechas qué imagen presidirá este piadoso ejercicio.

