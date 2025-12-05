Episodio 235 - El terremoto de 1755 en Málaga
El terremoto de 1755, también conocido como el terremoto de Lisboa sacudió Málaga haciendo que la ciudad temblase de manera intermitente durante aproximadamente un mes. ... Eran movimientos sísmicos que duraban en torno a diez minutos y que sumieron la ciudad en un caos colectivo ante las noticias que llegaban del exterior. Se pensaba que el mar «se salía» e iba a devorar la ciudad.
Referencia del espisodio:- Cuando el mar «se salió»: el terremoto de 1755 en Málaga
