Ana Pérez-Bryan Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El terremoto de 1755, también conocido como el terremoto de Lisboa sacudió Málaga haciendo que la ciudad temblase de manera intermitente durante aproximadamente un mes. ... Eran movimientos sísmicos que duraban en torno a diez minutos y que sumieron la ciudad en un caos colectivo ante las noticias que llegaban del exterior. Se pensaba que el mar «se salía» e iba a devorar la ciudad.