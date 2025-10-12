Inés Gallastegui y Pilar García-Trevijano Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16 Comenta Compartir

El 9 de octubre del año 2000 en Granada, dos etarras dispararon a bocajarro contra Luis Portero, que entonces era primer fiscal jefe del Tribunal ... Superior de Justicia. 200.000 personas salieron a las calles en acto de repulsa contra el atentado de la banda terrorista. Veinticinco años después, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso.