Luis Portero, 25 años

El asesinato de Luis Portero, una herida abierta 25 años después

El caso del asesinato de Luis Portero ha sido reabierto. En este podcast, hablamos con sus hijos y repasamos el estado del sumario tras las nuevas revelaciones

16 min.

Inés Gallastegui y Pilar García-Trevijano

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16

El 9 de octubre del año 2000 en Granada, dos etarras dispararon a bocajarro contra Luis Portero, que entonces era primer fiscal jefe del Tribunal ... Superior de Justicia. 200.000 personas salieron a las calles en acto de repulsa contra el atentado de la banda terrorista. Veinticinco años después, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso.

El asesinato de Luis Portero, una herida abierta 25 años después

