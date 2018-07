El 'pitote' del Canela Party

Un fiestón de disfraces con mucha música con hueco para niños, mayores, y hasta mascotas. Este jueves arrancará el Canela Party, aunque los asiduos esperan el 'gran pitote' del sábado en la París 15. La cita reina es el sábado 4 de agosto a partir de las 20.00 horas, con un precio del abono Canela de 35 euros. La única fecha en España durante este año de la banda canadiense Fucked Up será el gran reclamo de un cartel que además incluirá actuaciones de Los Punsetes, La Plata, Cala Vento, Jupiter Lion y los belgas It It Anita, que ya estuvieron en nuestro escenario durante el Merendola Fest del año pasado. La fiesta la cerrarán Discos Bora-Bora DJ's desde Granada.

El Festival Canela Party pretende ser un encuentro multiestilístico para todos los que disfrutan de la creatividad al servicio de la música y la cultura, en la que los propios asistentes se convierten en el núcleo del evento tomando parte activa en la fiesta a través de sus disfraces. Así, con motivo de la exposición Warhol. El arte mecánico, el Museo Picasso Málaga y el Canela Party han ideado Warholízate, una iniciativa con la que quieren animar a los asistentes a la décimo segunda edición del festival a visitar la muestra e inspirarse en ella para diseñar sus disfraces con los que acudir al festival el próximo día 4 de agosto en la sala París 15.

Elvis, Marilyn, Mao, la lata de sopa Campbell's o la botella de Coca-Cola son algunos de los personajes y objetos que pueden convertirse en atuendos perfectos y originales para este evento que va más allá de ser un concierto de música, siendo una fiesta como aquellas que Andy Warhol organizaba en su estudio The Factory. La originalidad, el buen gusto y el saber hacer de los asistentes al Canela Party son premiados con regalos, concursos y actividades. De esta forma, los asistentes que se 'warholicen' podrán ganar una visita guiada a la exposición, que se complementará con un taller de serigrafía, una de las técnicas artísticas que usaron Andy Warhol y los artistas más representativos del Pop estadounidense al ser un procedimiento capaz de adaptarse a su imaginería. El Canela, con esta edición, cumple doce años de festival. Los disfraces ya están pensados: ya se verá quién es más original.