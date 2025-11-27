Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Papá Noel llega a Muelle Uno con una nueva experiencia para todos los sentidos

El recinto será escenario del primer pasacalles de Papá Noel en Málaga, que tendrá lugar el 28 de noviembre a las 19:00

SUR

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:35

La Navidad no puede empezar en Málaga sin que Papá Noel instale su hogar en Muelle Uno, y este año lo hace de una forma ... muy muy especial. Tendremos una auténtica y fabulosa Casa-Taller, inspirada en las casitas de Laponia y construida con todo el cariño de los elfos, que será el escenario donde el mismísimo Papá Noel pasará los días más mágicos del año.

