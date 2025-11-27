Papá Noel llega a Muelle Uno con una nueva experiencia para todos los sentidos

La Navidad no puede empezar en Málaga sin que Papá Noel instale su hogar en Muelle Uno, y este año lo hace de una forma ... muy muy especial. Tendremos una auténtica y fabulosa Casa-Taller, inspirada en las casitas de Laponia y construida con todo el cariño de los elfos, que será el escenario donde el mismísimo Papá Noel pasará los días más mágicos del año.

Y las novedades no llegan solas, este nuevo poblado merece una inauguración a la altura, por eso Muelle Uno será escenario del primer pasacalles de Papá Noel en Málaga, que tendrá lugar el 28 de noviembre a las 19:00 h. El desfile, formado por zancudos, bolas de navidad gigantes, cascanueces, elfos y Papá Noel en trineo, recorrerá todo el paseo hasta la zona del poblado navideño, donde daremos inicio a esta temporada con una cuenta atrás y mucha nieve Un pasacalles lleno de magia, música y elfos que envolverán Muelle Uno del auténtico sentido de la Navidad.

La cabalgata estará amenizada también por la charanga No Ni Ná, galardonada con importantes premios nacionales, que acompañará a Papá Noel al más puro ritmo navideño. Para cerrar el evento, el trío Vintage Experience ofrecerá un concierto especial con los grandes éxitos que no pueden faltar durante la Navidad.

Tras la celebración, Papá Noel se marchará en su trineo a descansar tras el largo viaje, y a partir del día siguiente podrá ser visitado en horario de tarde, donde los más pequeños podrán entregarle sus cartas.

Este año os recomendamos estar especialmente atentos al horario de la fabulosa Casa-Taller de la Navidad: los fines de semana por las mañanas, las elfas de Muelle Uno ofrecerán talleres navideños en la casita que requieren cita previa, mientras que por las tardes los visitantes podrán conocer y entregar sus cartas al mismísimo Papá Noel.

Además, desde este mismo 28 de noviembre se podrá visitar el Mercado de Navidad de Muelle Uno, uno de los más bonitos según National Geographic; y que junto a otras muchas actividades, promete llenar el centro de magia y diversión.

Cabe destacar que el centro comercial cuenta con el parking de mayor capacidad de la zona, con aparcamientos amplios y cómodos, incluyendo carga para vehículos eléctricos, para que no tengáis problema en llegar al corazón de las fiestas.

La Navidad llega a Málaga y Muelle Uno se convierte en el lugar donde la magia, la música y la diversión se unen para celebrar y deleitar nuestros 5 sentidos.