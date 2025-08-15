Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a Benalmádena

Javier Almellones Málaga Viernes, 15 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

Montañas, playas, un casco histórico tradicional y parques temáticos sorprendentes. Son tan sólo algunos de los atributos que tiene Benalmádena, una de las localidades más prósperas y completas de la Costa del Sol Occidental.

En sus distintos núcleos de población aguardan enclaves de gran interés turístico, como uno de los puertos deportivos más bonitos de Europa o una estupa budista muy emblemática.

Playas para todos los gustos Calas y arenales para echar un día de verano

Carvajal, Torrequebrada, La Viborilla, Las Yucas, Santa Ana o Bilbil. Así hasta una docena de playas se pueden contabilizar en el litoral de Benalmádena.

Entre ellas hay una gran variedad, desde amplios arenales situados junto a paseos marítimos más equipados hasta calas más recónditas, como la de la Viborilla o incluso Benalnatura, que es nudista. Muchas de las playas que hoy hay en el término municipal cuentan con el aval de la Bandera Azul o la Q de Calidad.

Puerto Marina La perla arquitectónica del Mediterráneo

Es una auténtica joya arquitectónica sobre el Mediterráneo. Además de su importancia como destino náutico –cuenta con más de un millar de puestos de atraque–, Puerto Marina, como se conoce popularmente, tiene un atractivo comercial, de ocio y turístico.

Allí se pueden ver decenas de tiendas, restaurantes, bares de copas, discotecas e incluso se pueden hacer incursiones por el mar a través de su oferta de empresas de turismo náutico.

Sea Life La visita que deja a todos con la boca abierta

Dentro de Puerto Marina, hay un auténtico santuario de fauna relacionada con nuestros mares y océanos. Se trata de Sea Life, un espacio donde el visitante suele abrir la boca y no para bostezar.

Ver como un tiburón pasa justo por encima, ver una isla de rayas o incluso observar los movimientos graciles de las nutrias -una de las novedades de este verano- son experiencias que resulta inolvidables. Existen varias modalidades, tarifas y eventos en Sea Life, que abre todos los días del verano entre las 10.30 de la mañana y las 11 de la noche.

Castillo de Colomares Uno de los edificios más singulares de la Costa del Sol

Tiene poco más de tres décadas de vida, pero ya se ha convertido en un emblema más de Benalmádena. El castillo de Colomares es privado, pero se puede visitar de martes a domingo en verano (de 10 a 14 y de 17 a 21 horas). Las entradas (entre 2 y 3 euros) se abonan directamente en taquilla.

Este edificio fue construido por un particular para rendir homenaje a Cristóbal Colón y a su descubrimiento del Nuevo Mundo.

Curiosamente, en la costa hay otro castillo contemporáneo, aunque de estilo neomudéjar, el de Bil-Bil, donde habitualmente se organizan eventos.

Selwo Marina Una experiencia para los cinco sentidos

Charlas educativas con delfines, encuentros con pingüinos o un recorrido entre aves exóticas. El parque de Selwo Marina, situado a tan sólo unos metros del Parque de la Paloma, es una de las tantas visitas obligadas que hay en la Costa del Sol.

Allí se puede entrar en contacto directo con algunas de las especies que lo habitan, como los delfines, pingüinos o leones marinos. Los espectadores podrán desde darles de comer hasta bañarse con ellos. El parque está dividido en cinco zonas geográficas, en función de la procedencia de sus especies: Isla de Hielo, Las Antillas, Los Trópicos, La Hondonada y Amazonía.

Teleférico de Benalmádena Un viaje de altura hasta la cumbre del Calamorro

A un paso del parque de atracciones de Tívoli World, se encuentra este teleférico de la empresa Selwo, que lleva hasta la cima del Calamorro, uno de los cerros con mejores vistas de la Costa del Sol.

Tras un emocionante recorrido -no apto para personas con pánico al vértigo-, se puede disfrutar en la cumbre con distintas actividades, desde la observación del firmamento hasta exhibiciones de aves rapaces o rutas de senderismo. Hay descuentos considerables si se compra on line en la propia web de Teleférico Benalmádena.

Mariposario y estupa budista Un tándem con vistas panorámicas al Mediterráneo

Están tan próximos entre sí que resulta inevitable verlos como un único plan. En Benalmádena Pueblo, el Mariposario y la estupa budista, situados prácticamente uno frente a otro se pueden visitar este verano como uno de los planes más recomendados.

En el primero se podrá conocer mejor la vida tanto de mariposas como de otros seres vivos de distintos puntos del planeta. Incluso se podrá interactuar con algunos. En el segundo, hay un lugar para la relajación con unas vistas espectaculares de la costa.

