Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a Antequera y su comarca

Una ciudad milenaria y su comarca tiene que ser también un destino que se abra en verano. Aunque haya que evitar las horas donde más aprieta el sol, existen muchas opciones para disfrutar de una visita en Antequera y su entorno. Patrimonio natural, legado histórico, fiestas o gastronomía son algunas buenas excusas para ello.

Visitas nocturnas a la ciudad Cuando el sol se pone, sus calles y monumentos brillan

Gracias al ciclo Luz de Luna, un programa de actividades muy diversas a lo largo de los días de verano, Antequera se puede conocer con temperaturas más suaves y agradables que durante el día. Dentro de esta iniciativa, hay una amplia agenda para disfrutar en lo que queda de verano.

Entre esas propuestas, hay, por ejemplo, todos los jueves hasta el 25 de septiembre rutas accesibles por palacios y conventos de la ciudad. O, en días más puntuales, como el 16 de agosto y el 27 de septiembre un 'escape room' en la Alcazaba de Antequera. Son tan sólo algunos ejemplos. Conviene consultar el programa oficial de Luz de Luna de este año. En casi todas las actividades es imprescindible reservar plaza con antelación.

El Torcal con otra luz Bajo un manto de estrellas y tras las huellas de ammonites

Ni siquiera en verano se puede eludir el Torcal de Antequera. Eso sí, cambia el horario más recomendado para visitarlo. O las primeras horas de la mañana o la tarde o incluso la noche.

Para esto último, hay que ver las distintas propuestas que se hacen dentro del ciclo Luz de Luna: Observación de estrellas, senderos bajo la Luna Llena o una ruta para buscar las huellas de los ammonites.

Los Dólmenes Patrimonio Mundial de la Humanidad

En la entrada del casco urbano antequerano se halla uno de los conjuntos de dólmenes más importantes de Europa, compuesto por los de Menga, Viera y El Romeral, que fue reconocido en 2016 como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Su visita ineludible incluso en verano. Es más conviene consultar los eventos que se organizan allí en el marco del ciclo 'Luz de Luna'.

Son construcciones megalíticas procedentes de la Edad del Cobre que se conservan en perfecto estado, a pesar de que su construcción supera, en casos como el de Menga, los cuatro mil años.

Dentro del ciclo Luz de Luna, todos los martes y jueves hasta el 18 de septiembre, se organizan visitas nocturnas. Hay que reservar la entrada a través de la plataforma ARES de la Junta de Andalucía.

En busca de la mejor porra Una receta ancestral que se identifica con la comarca

En Antequera y su comarca es posible encontrar porra incluso en invierno, pero es en verano cuando más abundan y más apetecen estas cremas frías a las que un tomate en su óptimo estado de maduración le confiere mejor sabor.

Los amantes de esta receta ancestral pueden hacer una ruta por bares y restaurantes tanto de Antequera como de otras poblaciones cercanas para buscar las mejores. Aquí van algunas pistas: Arte de Cozina y Bienmesabe, en Antequera; Venta San Isidro, en Los Llanos; o Casa Chaquetas, en Fuente de Piedra.

Tiempo de museos Pintura, escultura, historia e incluso belenes

Tanto en la ciudad de Antequera como en los municipios que la rodean en su comarca ofrecen una interesante red de museos, que demuestran, en algunos casos, la importancia histórica de esta zona de la provincia.

El mejor exponente es el Museo de la Ciudad, en pleno centro histórico de Antequera, donde se pueden ver desde la famosa figura de El Efebo a obras de arte del barroco. Otros espacios museísticos recomendables son los de Arte de la Diputación y del Aceite de DCOOP, en Antequera, el Centro Temático del Campo Andaluz, en Alameda y el Museo de Belenes, en Mollina, entre otros.

Legado romano Villas, termas y otros restos con milenios de historia

Hay un interesante legado dejado durante la civilización romana tanto en Antequera como en sus alrededores. Los más curiosos tienen la oportunidad de conocer los que son visitables. Entre ellos están, las villas romanas visibles en La Estación o la de Cortijo Robledo, en territorio antequerana. En municipios del entorno están el 'castellum' de Santillán (Mollina) y las termas de Alameda.

Real Feria de Agosto Una fiesta histórica y muy popular

Si en la segunda quincena Málaga presume de Feria, en Antequera también. Se suele celebrar en la penúltima semana de agosto, lo que la hace coincidir con la de la capital de la provincia y otros municipios. De hecho, este año se celebra entre los días 20 y 24.

Quien ande visitando estos días la ciudad de Antequera debe reservar un hueco para acercarse tanto a la feria de día como la de noche, dos formas distintas de divertirse sin perder de vista las tradiciones de esta ciudad milenaria. Conciertos de artistas y grupos de reconocido prestigio o corridas de toros son algunos alicientes para distintos tipos de público.

