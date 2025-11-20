Hotel IPV Palace & Spa: el placer de disfrutar del Mediterráneo en invierno

Uno de los mayores placeres que ofrece la vida a orillas del Mediterráneo es disfrutar de un clima privilegiado también en las jornadas de invierno. ... Desde su inmejorable ubicación, junto al mar y a la vera del Castillo Sohail de Fuengirola, Hotel IPV Palace & Spa constituye el mejor espacio para vivir la experiencia mediterránea en todo su esplendor, y así redescubrir la hospitalidad genuina, cercana y conectada con el entorno que define este estilo de vida.

Hotel IPV Palace & Spa brinda al cliente una conexión absoluta con el Mediterráneo: desde prácticamente cualquier rincón del hotel se contempla su belleza, especialmente serena y luminosa en este periodo del año. Así, sus instalaciones logran sacar el máximo partido de su emplazamiento único, entre el mar y un enclave del valor histórico del Castillo Sohail, una fortaleza medieval cuyo origen se remonta al año 956.

Un impresionante resort mediterráneo de 285 habitaciones (incluyendo 3 Junior Suites y 3 Suites), con una amplia y renovada oferta gastronómica y un spa diseñado para satisfacer la salud y bienestar del cliente: Hotel IPV Palace & Spa vive su mejor momento, tras una importante inversión de 1,3 millones de euros en innovación, digitalización y modernización de sus instalaciones.

Relax junto al mar y el confort del mejor spa

Visitar Hotel IPV Palace & Spa en la temporada de otoño e invierno supone disfrutar de jornadas especialmente adecuadas para el relax y el descanso. Largos paseos a la orilla del mar, jornadas soleadas sin el calor tórrido y la masificación de los meses estivales y la posibilidad de disfrutar al máximo de la excelencia de sus servicios. En este sentido, resulta especialmente adecuado su spa: profesionales del wellness ofrecerán a cada cliente los tratamientos más idóneos para cada perfil. Rituales de belleza faciales, masajes, presoterapia, maderoterapia, peeling... Un amplio catálogo con opciones para todos los gustos y necesidades. Todos los tratamientos y programas incluyen un circuito hidrotermal «Initivm», con el que completar una jornada de descanso y relajación absoluta.

La Credenza: el genuino sabor de la cocina italiana

Otro de los grandes atractivos del hotel es la excelencia y variedad de su oferta gastronómica, distribuida en varios espacios con su encanto y linea culinaria particular, como el restaurante Doña Lola, Alacena, Beach Club, Lobby Bar o Bar La Taurina. De cara a final de año, incorpora como gran novedad un restaurante que viene a enriquecer su diversidad de sabores: La Credenza acaba de abrir sus puertas, aportando su genuina cocina italiana a la propuesta culinaria del hotel.

La Credenza aporta un enfoque innovador y elegante a las tradicionales trattorias italianas, apostando por la incorporación de la excelencia y frescura del producto local a los platos esenciales de una de las gastronomías más populares y apreciadas del mundo.

Además de los clientes que se hospedan en el hotel, La Credenza también está abierta al público en general. De esta forma, Hotel IPV Palace & Spa refuerza su perfil como gran polo gastronómico dentro de la Costa del Sol.

Celebrando la Navidad al luminoso estilo mediterráneo

De cara a la Navidad, Hotel IPV Palace & Spa te ofrece la posibilidad de celebrarlas al más puro estilo mediterráneo. El hotel celebra la temporada con menús especiales de Nochebuena y Fin de Año, y propuestas para grupos y empresas que buscan celebrar juntos en un entorno frente al mar. Un periodo en el que han logrado fidelizar a una amplia base de clientes, que eligen Hotel IPV Palace & Spa cada periodo navideño para celebrar estas fiestas tan entrañables.

Tras disfrutar por primera vez una de sus espectaculares cenas de gala de Fin de Año, más del 60% de sus clientes vuelven a elegir el hotel para despedir el año. Una sólida prueba del buen hacer de su equipo profesional, y de la idoneidad de este establecimiento para vivir al máximo unas fechas tan especiales.

La amplitud y elegancia de sus instalaciones, con multitud de enormes salones y espacios con gran altura, brindan una oportunidad ideal para que el hotel se supere año tras año en su decoración navideña, con la creatividad y el buen gusto siempre como criterios protagonistas.

Con 10 salones multifuncionales, el Hotel IPV Palace & Spa se convierte además en un espacio ideal para eventos, reuniones o celebraciones privadas, adaptado a las necesidades específicas de cada ocasión.

Con su ubicación a orillas del Mediterráneo, la excelencia de sus instalaciones y servicios, y la calidad y variedad de su propuesta culinaria, Hotel IPV Palace & Spa se erige en la opción ideal para disfrutar del invierno mediterráneo.

Más información:

Dirección: Carretera A7. Km. 1018. 29640 Fuengirola (España).

Tlf: 952 922 000 (Ext. 1)

Whatsapp: 683 285 081

Mail: reservas@hotelesipv.com

Web: https://www.hotelipvpalace.com/