Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra de las Nieves

Yunquera, El Burgo, Tolox, pero también Casarabonela, Alozaina, Istán, Ojén, Monda, Guaro o Ronda conforman lo que se denomina como la comarca de la Sierra de las Nieves, que, en parte, coincide con el territorio del parque natural y nacional y la Reserva de la Biosfera.

Es una zona eminentemente montañosa, pero que ofrece muchas posibilidades durante los meses de verano.

Baños de agua dulce Un recorrido por las piscinas naturales de la comarca

Los ríos Turón, Verde y Grande, que nacen en las montañas más elevadas de la comarca de la Sierra de las Nieves siguen muy vivos en verano.

En los tres se brinda la ocasión de disfrutar de baños de agua dulce en pozas y charcas más o menos conocidas por los visitantes asiduos. El charco del Canalón (río Verde, la presa del Dique (en el Turón) o la poza Macías (en el río Grande) son tres de las opciones más famosas en verano. Pero, hay más, algunas incluso en ríos que no son tan importantes. Es momento de explorarlos.

Barranquismo Descenso con adrenalina por el río Grande o sus afluentes

Después de un aceptable año hidrológico, el barranquismo se convierte en una de las mejores opciones para quienes este verano estén en la Sierra de las Nieves y quieran su buena dosis de adrenalina.

En la cabecera del río Grande, se puede optar por el enclave de Zarzalones (término municipal de Yunquera) o incluso, si aún lleva agua en cantidad, por el salto de Jorox (Alozaina), entre otros. Entre las empresas de turismo activo que ofrecen éstos y otros descensos está Aventúrate Sierra de las Nieves, especializada precisamente en éstas y otras actividades en esta comarca para toda la familia.

Cortijo Las Navas Experiencias en plena naturaleza

Una forma tranquila, didáctica y amena para conocer mejor el parque nacional de la Sierra de las Nieves. Es la propuesta que se puede hacer en estos últimos días del verano en el cortijo Las Navas, situado en el término municipal de Parauta, pero dentro de este espacio protegido de la provincia deMálaga.

Bajo la denominación de Actividades en la Sierra de las Nieves, un grupo de jóvenes experimentados en el turismo en la Serranía de Ronda ofrecen auténticos planes de inmersión en plena naturaleza.

Los castillos ocultos El reto de descubrir las fortalezas secretas

En algunos casos, hay restos más o menos visibles en alguna zona elevada del casco urbano, pero en otros es todo un desafío encontrar muros que en su día pertenecieron a un castillo.

El Burgo, Tolox, Casarabonela, Yunquera o Alozaina son algunos de los municipios donde se puede hacer el ejercicio de encontrar vestigios de lo que en su día fueron fortalezas medievales. Es una buena excusa para conocer los respectivos cascos históricos de estas villas serranas.

Comprar productos locales Miel, aceite de oliva, embutidos y quesos

Es otra de las grandes despensas de la provincia de Málaga. Quien vaya en verano no debe eludir el momento de comprar en sus pueblos, ya que encontrará excepcionales molletes e incluso un gazpacho con mucho tomate en Casarabonela, buenos embutidos y miel en Yunquera o las primeras aceitunas aliñadas del año en Alozaina. Son sólo algunos ejemplos. Conviene indagar para llenar bien la despensa de cara al otoño.

Bodega del Por Fin La taberna que se descubrió en el subsuelo de Yunquera

En verano, hay un refugio para los amantes del vino tradicional y las antiguas bodegas en pleno centro de Yunquera. Para ello, habrá que bajar unos cuantos metros, porque se trata de una taberna subterránea, en la que hay un par de estancias abovedadas que delatan una antigüedad cifrada en siglos.

Fueron descubiertas por casualidad en unas obras para la ampliación del negocio. Tras el hallazgo, el propietario, Antonio López, decidió instalar allí su taberna, que ofrece un buen vino de elaboración propia, embutidos, quesos y aceitunas para acompañar. Especialmente recomendable en esta época es su sangría, acompañada de fruta de temporada.

Fiestas veraniegas Ferias patronales y relacionadas con el campo

Estos últimos días del verano se celebran con entusiasmo en los pueblos de la Sierra de las Nieves, que tienen algunas fiestas importantes.

Entre ellas, en el último fin de semana de agosto se celebra en El Burgo, la feria patronal de San Agustín, con un gran ambiente una semana antes de que comience el curso escolar. Apenas una semana después llegará la Feria de la Aceituna de Alozaina, donde se pueden saborear las primeras olivas aliñadas de la temporada.

