Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita al Campo de Cámara
Málaga
Martes, 26 de agosto 2025, 00:15
Entre el Torcal de Antequera y la Alta Axarquía hay un corredor natural que hoy se recuerda como la comarca histórica que fue, el Campo de Cámara.
Fue un lugar fundamental durante siglos por sus cultivos para abastecer al reino nazarí. Hoy estaría compuesto por municipios situados en un mismo eje horizontal, como son Valle de Abdalajís, Casabermeja, Almogía, Villanueva de la Concepción, Colmenar, Periana, Riogordo, Colmenar, Comares, Alfarnate, Alfarnatejo o Villanueva de Cauche.
Senderismo al Fresco
Rutas guiadas cuando comienza a ponerse el sol
Cuando el sol deja de apretar en Casabermeja se brinda un buen momento para disfrutar de su territorio. Es la propuesta que hace el programa de Senderismo al Fresco, que organiza la oficina de turismo del pueblo en verano.
Como en años anteriores, se han programado rutas que llevan hasta enclaves como Peñas de Cabrera (pinturas rupestres) o el Olivo Milenario. Después de cada ruta, se suele ir a tapear en bares y restaurantes cercanos. Para participar en estas rutas, hay que hacer reserva previa en el teléfono 637 582 977. Senderismo al Fresco tendrá lugar todos los martes y jueves hasta el 11 de septiembre.
Museos temáticos
Los espacios que muestran el pasado de una forma distinta
El Campo de Cámara es una comarca histórica muy vinculada a la tierra. Ya sea como agricultores o ganaderos, los habitantes de estas poblaciones han sabido sacar provecho de la fertilidad de esta zona acotada entre abruptas montañas calizas.
Para entender mucho mejor esto es recomendable visitar sus museos, en los que se recrean artes populares, enseres agrícolas y costumbres ancestrales. Entre ellos están, la Casa de la Cabra Malagueña (Casabermeja) o los museos de la Miel (Colmenar) y Etnográfico (Riogordo). También hay almazaras como las de Mondrón, en Periana, que conservan molinos de piedra y otras herramientas relacionadas con la extracción del aceite de oliva.
A estos museos vinculados con la agricultura, hay que añadir también otro espacio muy particular en Alfarnate, una colección de juguetes antiguos.
Baños de Vilo
El balneario de aguas sulfurosas que es gratuito
No hay que pagar ni un céntimo por entrar en él para darse un baño que tiene propiedades curativas gracias a la naturaleza de sus aguas.
En una aldea de Periana, muy cerca de la carretera que une al pueblo con Riogordo, se encuentran los Baños de Vilo, famosos por sus aguas sulfurosas. En este lugar mana el líquido elemento a 21 grados.
Durante los siglos XVIII y XIX tuvo gran prestigio por sus propiedades. Es de acceso libre, aunque hay que tener en cuenta que está relativamente restringido por su propia capacidad. Conviene ir a primera hora de la mañana.
Comprar productos artesanales
Una gran despensa donde abunda la calidad
Quienes veraneen estos días calurosos en estos pueblos del interior no deben desaprovechar la ocasión para llevarse recuerdos sabrosos con los que llenar su despensa.
Quesos de cabra malagueña, miel pura de abeja, aceite de oliva virgen extra, almendras, vino del terreno, embutidos, pan o dulces caseros son algunos de los productos tradicionales que se pueden adquirir en los pueblos del Campo de Cámara.
Probar el chivo lechal malagueño
Una gran variedad de opciones sabrosas
En consonancia con sus vínculos con la agricultura y la ganadería, en los bares y restaurantes que hay en esta zona se puede disfrutar de un producto muy arraigado en la zona, el chivo lechal malagueño.
Entre muchos otros restaurantes recomendables, aquí se podría hacer un itinerario por la venta Los Atanores, en Valle de Abdalajís; Casa Pedro, La Huerta, el Asador Puerta de Málaga y El Puerto, en Casabermeja; o los Pirineos de la Costa del Sol, en Alfarnatejo.
Olivo del arroyo Carnicero
El ejemplar milenario que asombra a todos
Una de las visitas obligadas en el Campo de Cámara incluso en verano es el ejemplar de olivo más longevo que se ha censado de momento en la provincia de Málaga.
Ubicado en el término municipal de Casabermeja y conocido como el olivo del arroyo Carnicero, este ejemplar tiene más de mil años de vida. Cuenta con tres troncos con más de siete metros de perímetro en total.
Feria y fiestas
El colofón a un verano diferente
Aunque el inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina, el verano aún no se acaba en el Campo de Cámara. No en vano, aún quedan, sobre todo durante el mes de septiembre, grandes citas tradicionales.
Entre ellas se encuentran la Pisa de Riogordo, que se celebra en la víspera de las Candelarias, las Fiestas de Nuestra Señora de la Monsalud, en Alfarnate, que incluye la célebre Embajada de Moros y Cristianos, o la Fiesta de la Cabra Malagueña, en Casabermeja.
