Ceuta: un lugar de encuentro entre culturas que seduce al visitante

El valor de Ceuta como encrucijada de culturas le aporta una personalidad única y genuina como destino turístico. Ejemplo de convivencia entre cristianos, judíos, ... musulmanes e hindúes, seduce al visitante gracias al valor de su patrimonio histórico, cultural y natural. La hospitalidad de sus gentes y la calidad de su gastronomía aportan atractivos añadidos a una ciudad que, cómo bien dice su eslogan, donde se unen las emociones, ofreciendo a todas las personas que nos visitan un amplio abanico de posibilidades.

A continuación, ofrecemos una selección de algunos de sus rincones más emblemáticos. Una muestra de la riqueza de su patrimonio histórico, artístico y natural, y de la diversidad de experiencias que brinda al turista nacional e internacional.

Parque Marítimo del Mediterráneo

Es la obra póstuma del genial artista canario Cesar Manrique. Está ubicado en pleno centro de la Ciudad. Cuenta con una superficie de 56000 m², de los que destacamos: los espectaculares lagos azules de agua salada pues su agua proviene directamente del Mar, cascadas, zona de solarium, restaurantes, vegetación.

El autor quiso plasmar en este parque los elementos más característicos de la ciudad como son el mar o las murallas, sin olvidarse por supuesto de los elementos característicos de su obra como son los molinos de viento. Un lugar idílico para disfrutar en la temporada estival, aunque está abierto durante todo el año.

Murallas Meriníes

Actualmente son el monumento de arquitectura meriní mejor conservado en España y se declararon Bien de Interés Cultural (BIC) en 1995. Fueron construidas en el Siglo XIV, durante la dominación de Ceuta por la dinastía Merinida, formando parte de una antigua ciudadela de la que hoy sólo se conservan estos 500 metros de muralla y la Puerta de Fez. A lo largo de su historia han sido elemento de defensa, recinto militar y ruinas. Hoy nos recuerdan el paso de las civilizaciones que se asentaron en Ceuta.

Catedral de Santa María de la Asunción

A raíz de la conquista portuguesa por Don Juan I de Portugal el 21 de agosto de 1415, se crea la diócesis de Ceuta y esta antigua mezquita se convierte en iglesia, introduciéndose así el culto cristiano en la Ciudad. El edificio de la catedral llegó en muy mal estado a la segunda mitad del siglo XVI y se declaró en ruina en 1665 ordenándose posteriormente su cierre.

La nueva cimentación se inició en 1686 y en 1694 durante el cerco de Mulay Ismail, el templo que ya estaba cubierto pero sin consagrar, se utilizó como cuartel de infantería hasta su consagración en 1726.

Es un edificio de planta rectangular con tres naves a las que se adosa una cabecera semicircular con girola. El exterior es de estilo clasicista y su frontal está compuesto por un módulo central flanqueado por dos torres gemelas y rematado en un frontón triangular. En esta fachada se advierte la influencia del estilo de la Catedral de Cádiz.

El vínculo entre la mitología y Ceuta

Ceuta está profundamente relacionada con la mitología, donde historia, paisaje y leyenda se entrelazan. Según la mitología, África y Europa estaban unidas por una cordillera hasta que Hércules abrió una brecha entre ambas, dando lugar al Estrecho de Gibraltar. De esa acción surgieron las conocidas Columnas de Hércules: Abyla Ceuta (Monte Hacho) y Calpe Gilbraltar. Columnas que hoy en día están representadas en la ciudad por dos enormes esculturas de bronce, realizadas por el artista Ginés Serrán Pagán.

Una breve muestra de la multitud de reclamos y atractivos que Ceuta ofrece al visitante, y que se completan con sus espectaculares playas, museos tanto civiles como militares (cuya entrada es gratuita), miradores, montes, senderos o plazas.