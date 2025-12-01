Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Escultura de Hércules junto al edificio Trujillo.
Extra Servicios Turísticos de Ceuta

Ceuta: un lugar de encuentro entre culturas que seduce al visitante

Puerta de entrada de Europa a África, la ciudad es un destino turístico con una personalidad única, ofreciendo múltiples posibilidades gracias a su riqueza histórica, cultural y natural

SUR

Ceuta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:05

El valor de Ceuta como encrucijada de culturas le aporta una personalidad única y genuina como destino turístico. Ejemplo de convivencia entre cristianos, judíos, ... musulmanes e hindúes, seduce al visitante gracias al valor de su patrimonio histórico, cultural y natural. La hospitalidad de sus gentes y la calidad de su gastronomía aportan atractivos añadidos a una ciudad que, cómo bien dice su eslogan, donde se unen las emociones, ofreciendo a todas las personas que nos visitan un amplio abanico de posibilidades.

