Ceuta: una ciudad histórica y diversa, y un destino completo por descubrir

Ceuta es un puente entre culturas, un genuino punto de unión donde el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y la presencia de dos continentes ... se entremezclan para aportar a la ciudad una personalidad única, donde conviven cristianos, judíos, musulmanes e hindúes.

Ubicada en el Norte de África y con una extensión de 19 Km2, la ciudad española de Ceuta constituye la puerta de entrada de Europa a África. Su situación geográfica, su influencia multicultural, y su rico patrimonio cultural la convierten en un destino turístico lleno de reclamos y atractivos. A continuación, destacamos algunos de los rincones emblemáticos con los que la ciudad seduce a los visitantes. Una muestra de la riqueza de su patrimonio histórico, artístico y natural.

Murallas Reales y Foso Real

Si hay un lugar de obligatoria visita en Ceuta, ese es el Conjunto Monumental de las Murallas Reales, declarado Bien de Interés Cultural el 3 de julio de 1985. Ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad, con atardeceres inolvidables, y vistas directas al Estrecho de Gibraltar y al norte de Marruecos. Además, cuenta con el único foso marítimo navegable en Europa. Su origen se remonta a la época bizantina, cuando en el año 534, el Emperador Justiniano I, conquistó Ceuta y mandó a construir unas murallas como defensa de la ciudad.

Yacimiento de la Puerta Califal

Ubicado en el interior de la Muralla Real, ofrece al visitante un excepcional conglomerado histórico que va desde la época prehistórica hasta la actualidad. Una oportunidad única para descubrir uno de los secretos mejor guardados de la historia de Ceuta. Fue la principal puerta de acceso a la medina islámica protegida por las murallas que el califa omeya cordobés Abderraman III, mandaría a construir en el S.X.

Ampliar Puerta Califal.

Museo de la Basílica Tardorromana

La creación de este museo surge cuando se encuentran los restos de la Basílica Tardorromana, de gran importancia histórica, ya que probablemente son los únicos restos cristianos en esta orilla del Mediterráneo en el siglo IV. La Basílica es un edificio formado por una única sala rectangular y dos naves colaterales, realizada con piedra de las canteras locales, y por los estudios realizados sabemos que es un monumento inacabado. La museización recoge un recorrido desde la prehistoria hasta la época de dominación islámica. Entre las zonas más significativas del museo encontramos la dedicada al estudio de las factorías de salazones, primera actividad económica de la época romana en la ciudad y la sección dedicada a la vida de ultratumba, con un sarcófago de la época romana encontrado en la Plaza de África y realizado en Roma, donde se ve el alto nivel que alcanzó la ciudad.

Ampliar Basílica Tardorromana.

Casa de los Dragones

Edificio historicista ubicado en pleno centro de la ciudad, concretamente en frente de la Plaza de los Reyes. Su singular nombre procede de las esculturas de dragones que decoran su cubierta. Este edificio de gran valor histórico cuenta con tres plantas, y se inauguró en 1905. Fue diseñado por el arquitecto valenciano Cortina Pérez, y construido por los hermanos Ricardo y Francisco Cerni González, cuyas iniciales (RFC) aún pueden verse en un anagrama de la fachada. En su día, este edificio fue sede del Casino Africano.

Ampliar Casa de los Dragones.

Monte Yabel Musa

El Monte Yebel Musa, conocido como el 'Atlante Dormido', ofrece una silueta que, vista desde la Barriada de Benzú, recuerda a una figura femenina recostada. Son muchas las leyendas mitológicas que hablan de los orígenes de esta montaña: hay quien dice que es uno de los Atlantes que ayudó a Hércules en su hazaña de separar Europa de África y, debido al gran esfuerzo realizado, se tumbó a descansar y no volvió a despertarse convirtiéndose en montaña. Otras leyendas dicen que es Atlas, el coloso condenado a sostener la bóveda celeste.

Ampliar Monte Yabal Musa.

Estos son sólo algunos ejemplos de las maravillas arquitectónicas y naturales que Ceuta ofrece al visitante. Pero la ciudad tiene muchos más recursos a tener en cuenta a la hora de visitarla, como son sus espectaculares playas, museos tanto civiles como militares (cuya entrada es gratuita), miradores, montes, senderos, plazas o esculturas mitológicas.

Mención aparte merece su gastronomía, primordialmente mediterránea, con influencias de la cocina andaluza y una gran calidad de género. Las cuatro culturas presentes en Ceuta (cristianos, musulmanes, judíos e hindúes) aportan una mezcla de ingredientes con los que se cocinan platos novedosos que no se encuentran en otros lugares.