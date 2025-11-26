Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Foso Real permite la práctica de deportes acuáticos como el kayak.
Extra Servicios Turísticos de Ceuta

Ceuta: una ciudad histórica y diversa, y un destino completo por descubrir

Ceuta ofrece al visitante una experiencia única gracias a la riqueza de su patromonio histórico, artístico y natural, y a una personalidad única surgida del cruce de culturas diversas

SUR

Ceuta

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:31

Ceuta es un puente entre culturas, un genuino punto de unión donde el Mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y la presencia de dos continentes ... se entremezclan para aportar a la ciudad una personalidad única, donde conviven cristianos, judíos, musulmanes e hindúes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ceuta: una ciudad histórica y diversa, y un destino completo por descubrir

Ceuta: una ciudad histórica y diversa, y un destino completo por descubrir