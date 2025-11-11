Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Higuerón Resort

Celebra la temporada de la luz en Higuerón Resort

Vive un diciembre envuelto en diseño, confort y lujo, con opciones exclusivas para este mes y los mejores menús y espacios para celebrar los almuerzos y cenas navideños para empresas y grupos privados

SUR

Fuengirola

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:07

Trascurridas las primeras semanas de noviembre, ya empieza a notarse la Navidad en el ambiente. Una festividad que cada vez extiende su magia más allá ... de las semanas finales del año, para convertir todo el mes de diciembre en la auténtica temporada de la luz. Y ningún lugar ofrece las posibilidades y excelencia que Higuerón Resort brinda a sus clientes durante la Navidad. Un refugio mediterráneo donde la luz y la naturaleza se convierten en protagonistas para que cada experiencia brille con más fuerza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Celebra la temporada de la luz en Higuerón Resort

Celebra la temporada de la luz en Higuerón Resort