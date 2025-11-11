Celebra la temporada de la luz en Higuerón Resort

Trascurridas las primeras semanas de noviembre, ya empieza a notarse la Navidad en el ambiente. Una festividad que cada vez extiende su magia más allá ... de las semanas finales del año, para convertir todo el mes de diciembre en la auténtica temporada de la luz. Y ningún lugar ofrece las posibilidades y excelencia que Higuerón Resort brinda a sus clientes durante la Navidad. Un refugio mediterráneo donde la luz y la naturaleza se convierten en protagonistas para que cada experiencia brille con más fuerza.

Estas fiestas merecen celebrarse con alegría e intensidad, aprovechando el ambiente y la luz única que se disfruta en la Costa del Sol durante este periodo del año. Un concepto que este año tomará también protagonismo en la cuidada ambientación y decoración que ofrecerá a sus clientes, con una cautivadora y sutil presencia de la luz y el brillo en cada rincón, y realzando el encanto del espectacular entorno natural que le rodea. Higuerón Resort vuelve a ofrecer propuestas únicas para la Navidad, invitando a extender su disfrute durante todo el mes de diciembre, una temporada singular en este destino.

Una experiencia exclusiva para todo el mes de diciembre

Por ello, junto a sus imprescindibles cenas de gala de Nochebuena y Nochevieja, para el último mes del año Higuerón Resort brinda una experiencia única especialmente diseñada para la ocasión, donde cada detalle irradia su propia esencia. Durante todo el mes, ofrece un refugio de bienestar y calma donde la luz única de diciembre ilumina cada detalle. Una experiencia singular que, por un precio de 387€ (IVA incluido), incluye alojamiento de una noche para dos personas en habitación doble, desayuno en su exclusivo Infinity Rooftop y un masaje relajante en pareja de 50 minutos (con la opción extra de disfrutar del Circuito Higuerón Spa).

Ampliar

Los mejores espacios para tus almuerzos y cenas de empresa

Los primeros eventos que marcan el inicio de esta temporada festiva llena de reuniones sociales son las populares comidas y cenas de empresa. Aunque cada vez es más habitual que, de forma previa a la Nochebuena, muchos grupos de amigos y familias organicen también un evento que sirva de gozoso pistoletazo de salida a la temporada navideña. Higuerón Resort te ofrece diversas opciones para garantizar una experiencia verdaderamente única y exclusiva.

Para ello, Higuerón Resort pone a disposición del comensal sus extraordinarias instalaciones y la calidad y diversidad de su propuesta culinaria. Así, estas Navidades ofrecen más de cinco opciones de espacios diferentes, que cubren un amplio espectro de ambientes y estilos, buscando así adaptarse al perfil de cada celebración. Desde el carácter informal de una reunión de amigos, a la ambición y solemnidad de una gran cena de empresa.

Espacios exclusivos

En sus instalaciones principales, ofrecen una serie de espacios singulares que ofrecen la mayor exclusividad. Desde los amplios y exhuberantes salones Tapiès, ideales para acoger almuerzos y cenas de grandes empresas que cuenten con numerosos comensales, a la discreción y sofisticación del salón Picasso o la sala Dalí, para grupos más reducidos. En dichos salones los grupos tendrán a su disposición hasta tres opciones diferentes de menú, con propuestas tan sugerentes como Lomo de merluza al cava con ensalada de hinojo y trufa; Solomillo de cerdo gratinado con queso de cabra malagueña, cremoso de patata e higos caramelizados; Tartar de aguacate y salmón marinado con consomé frío de tomates; o Vichyssoise de ostras y huevas de salmón perfumadas al palo cortado.

Para encuentros más informales y lúdicos, pero con la misma exclusividad y el sello de calidad culinaria de un chef como Diego Gallegos, Higuerón Resort ofrece el singular exotisimo de su restaurante Arara. Allí podrás explorar una fusión de sabores españoles, peruanos y brasileños, sumergiéndote en sus raíces latinas mientras disfrutas de recetas familiares y delicias inspiradas en SOLLO, el restaurante Estrella Michelín de Diego Gallegos. Un espacio lleno de luz y color, y una atmósfera única y cosmopolita, que supone una opción original e inagualable para tus almuerzos y cenas de Navidad.

Almuerzos y cenas de Navidad junto al mar

En Higuerón Resort también te ofrecen disfrutar de estos entrañables eventos en primera línea de playa. En su recién inaugurado el pasado verano The New Beach Club Higuerón, cuentan con una variedad de espacios para sacarle el máximo partido a su inmejorable ubicación. Desde las expectaculares vistas y cuidada cocina asiática de The Japo, a la oportunidad de celebrar tus eventos navideños de forma totalmente exclusiva junto al mar en The Beach.

Además de estos espacios y la calidad de su propuesta gastronómica, Higuerón Resort también pone a disposición de sus comensales todas las posibilidades y servicios con los que cuentan. Así, completan sus menús con valores adicionales, como un bono para dos personas para disfrutar el spa del hotel (en grupos de más de 20 comensales), una estancia de una noche en un hotel para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno (en grupos de más de 40 comensales); y, además de los servicios anteriores, opción de transfer de cortesía para grandes grupos de más de 100 personas.

Más información de las diversas opciones de espacios y menús en este enlace.