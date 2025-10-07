LA Almazara: una propuesta de autor para vivir desde dentro la elaboración del AOVE

Su silueta se alza imponente en el corazón de la Serranía de Ronda, como fugada de un sueño de Picasso, aportando una belleza absolutamente única ... e insólita al entorno. Nacido del sueño de Pedro Gómez de Baeza y de la mano de Philippe Starck, diseñador francés reconocido a nivel mundial por su creatividad visionaria, LA Almazara supone una reinvención del oleoturismo en Ronda, que enriquece cultural y económicamente la región. La primera almazara de autor del mundo ofrece una auténtica inmersión en el proceso de elaboración del AOVE, todo un recorrido sensorial por el universo del aceite de oliva.

LA Almazara es un proyecto innovador, tradicional y tecnológico al mismo tiempo. Tomando como inspiración la cultura andaluza del AOVE en el presente, lanza una mirada hacia el futuro de este producto. Para ello, plantea un espacio que es al mismo tiempo un molino, la herramienta mínima y un templo monumental en honor al eterno aceite de oliva. Una apuesta por ese minimalismo funcional que siempre ha caracterizado el trabajo del diseñador Philippe Starck, albergando solo aquellos elementos esenciales para la elaboración del AOVE.

El resultado es un edificio imponente: un cubo rojo monolítico, con un inmenso cuerno de toro de acero y un ojo gigantesco fundido en hormigón y que echa humo negro.

«LA Almazara es un lugar insólito, increíble y milagroso donde el visitante puede disfrutar de una experiencia poderosa y radical que desafía y transforma. Es un cúmulo de misterios donde el respeto cristalizado del aceite de oliva se mezcla con la emoción». Así define Philippe Starck un proyecto absolutamente único en el mundo.

Un espacio multifuncional: prensa de aceite, museo, restaurante y zona de cara y eventos

Situado en plena naturaleza a 2,5 km de Ronda, LA Almazara es un lugar diseñado para ofrecer una experiencia única e inmersiva que celebra la magia y la poesía del aceite de oliva virgen extra, con una prensa de aceite en funcionamiento, un museo, un restaurante, una zona de cata y de eventos. De esta forma, el visitante descubre el proceso del aceite, el arte, la arquitectura y la naturaleza en un mismo espacio. Puedes recorrer el museo, probar aceites artesanales de una calidad excepcional, disfrutar de la selecta propuesta gastronómica de su restaurante o simplemente disfrutar de las vistas sobre los olivares. Todo con un enfoque muy experiencial, pensado para conectar con los cinco sentidos.

Ampliar

«No solo se trata de conocer cómo se hace el aceite, sino de vivirlo: hemos convertido la cultura del aceite en una experiencia completa, con arte, arquitectura, gastronomía y naturaleza«, explican sus responsables. »Queremos que quien nos visite se vaya con la sensación de haber descubierto un lugar que une la tradición andaluza con una mirada muy contemporánea«, matizan.

LA Almazara se encuentra inmersa en un entorno natural excepcional, con objetos escultóricos creados por Philippe Starck repartidos por los olivares, actuando como juegos mentales que despiertan e intrigan al visitante.

Una propuesta tan singular como la de LA Almazara despierta el interés de un público muy variado. Desde viajeros interesados en la arquitectura o el diseño, hasta familias, grupos de amigos o parejas que buscan una experiencia diferente en Ronda. «También tenemos visitantes internacionales atraídos por el nombre de Philippe Starck y por el concepto de oleoturismo ecológico. Al final, todos tienen algo en común: les gusta disfrutar, aprender y vivir algo auténtico», valoran.

El Cortijo La Almazara:

LA Almazara refuerza su atractivo turístico con El Cortijo LA Almazara, trasladando su innovadora propuesta a un hotel boutique. Restaurado por Stefano Robotti, arquitecto colaborador de Philippe Starck, es un alojamiento tradicional andaluz del siglo XIX rodeado de olivos, viñedos y lavanda. Con cinco habitaciones minimalistas, piscina entre olivos y vistas a la Serranía, ofrece un ambiente privado y relajante. La terraza cuenta con vistas espectaculares de la finca y la Sierra de Grazalema, ideal para disfrutar de un desayuno o una puesta de sol.

Ampliar Cortijo La Almazara.

El alojamiento Cortijo LA Almazara está diseñado con especial atención al detalle, ofreciendo al visitante todas las comodidades mientras disfruta de una experiencia rodeado de olivos, viñedos y lavanda con vistas a la Serranía de Ronda. La casa cuenta con una piscina entre olivos y las habitaciones han sido diseñadas para la relajación de forma minimalista, todas con vistas a la Serranía.

Ampliar

Experiencias más personalizadas para la nueva temporada

Para esta temporada, LA Almazara proyecta lanzar experiencias más personalizadas, como la posibilidad de producir tu propio aceite ecológico, visitas privadas y actividades para grupos y empresas. «También estamos trabajando en colaboraciones culturales, eventos y en seguir posicionando LA Almazara como un punto de referencia mundial del oleoturismo. Todo sin perder nuestra esencia: unir arte, diseño y naturaleza en torno al aceite de oliva», anuncian.

Más información:

Dirección: Crta. Ardales Ronda A-367, Km 39.5 29400. Málaga.

Mail: sm@laalmazara.net

Instagram: @almazaralaorganic

Web: https://almazaralaorganic.com/