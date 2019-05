Un estudio determina por primera vez la carga máxima que deben llevar los niños en los carros escolares Un niño corre hacia el colegio llevando un carrito escolar. / Archivo Hasta el momento se había analizado la carga máxima en el caso de las mochilas EFE Jueves, 23 mayo 2019, 12:27

Un equipo de científicos de la Universidad de Granada y la Liverpool John Moores University de Reino Unido han determinado por primera vez la carga máxima que deben llevar los niños que utilizan carros escolares. Según determinan, no debe superar el 20 % de su peso corporal. Así, para los menores de 20 kilos de peso, debería llevar como máximo 4 kilos, para los niños de 30 kilos, que no supere los 6, etc. Este porcentaje del 20% se reduce a la mitad, el 10 %, en el caso de mochilas.

Las recomendaciones de carga del estudio, que publica la revista Applied Ergonomics, del área de Ergonomía del Journal Citation Reports, son el resultado de la colaboración de investigadores del departamento de Educación Física y Deportiva y el Laboratorio de Análisis del Movimiento y Comportamiento Humano del campus de Ceuta (HubemaLab) y el equipo de Reino Unido.

En este estudio se evaluó a medio centenar de escolares de Educación Primaria, a los que se les analizó la postura del tronco y extremidades inferiores mientras caminaban sin peso, o con una mochila o un carro escolar de ruedas con diferentes cargas - el 10, 15 y 20 % de su peso corporal-.

Para el análisis, se utilizó un sistema de captura de movimiento óptico tridimensional, similar a los utilizados en películas de animación y videojuegos, junto a técnicas estadísticas que permiten analizar las curvas de la postura completa, punto a punto.

Las principales conclusiones del estudio establecen que las mayores adaptaciones al usar carro o mochila se producen en cadera y tronco sin haber mucha diferencia en el movimiento de rodilla y tobillo.

Sin embargo, el uso del carro escolar produce menos cambios en la cinemática y por ello, se asemeja más a la locomoción del niño sin carga, en comparación con el uso de la mochila, incluso con poco peso transportado.

Para finalizar y como conclusión general, el estudio corrobora que los escolares que utilizan mochilas deben evitar cargas superiores al 10 % de su peso corporal, y establece, como novedad que, al utilizar el carro se debe evitar un peso superior al 20 % del peso corporal del niño.