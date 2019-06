La batalla por los ayuntamientos se libra hasta el último minuto

El zoco de las negociaciones municipales ha sido frenético hasta el final, y es posible que en algún caso nada se decida hasta el momento mismo de la votación del alcalde. Hoy van a quedar constituidos los más de 8.000 ayuntamientos de España. En la gran mayoría habrá plenos sin emoción porque el pescado estaba vendido de antemano. Pero en un puñado todo está abierto y las incógnitas solo se despejarán sobre la campana. La fotografía cambiará a medida que pasen las horas, y el encuadre final en algunos municipios apenas se parecerá al inicial.

Pero algunas cosas parecen claras, la derecha ha rentabilizado bien sus malos resultados electorales del 26 de mayo. PP, Ciudadanos y Vox van a gobernar más capitales de provincia que el PSOE, ganador de esos comicios, pero que ha sido penalizado por el hundimiento de Unidos Podemos y sus confluencias. Una vez más se ha demostrado que ganar en las urnas no implica gobernar.

Hasta última hora del viernes seguía en el aire Madrid, y también Zaragoza, por citar grandes centros urbanos. La capital del país se ha convertido en el paradigma de las batallas. Lo más probable es que el popular José Luis Martínez-Almeida sea el alcalde y desbanque a Manuela Carmena tras el pacto llevado a cabo por populares y Ciudadanos tras muchas horas de negociación. La última palabra la tiene Vox, empeñado en no ser el convidado de piedra. Ciudadanos, vapuleado desde distintos ángulos por su política de pactos, necesita exhibir un gran triunfo, y lo ha buscado en la capital de España con Begoña Villacís. Hasta se puso sobre la mesa repartir por la mitad los cuatro años de mandato. Una fórmula tan inusual como peregrina pero que ha cuajado en ciudades como Albacete y Ciudad Real entre el PSOE y los liberales.

El otro gran duelo, el de Barcelona, parece que está encarrilado a favor de Ada Colau. La alianza entre los comunes y los socialistas, y el inesperado auxilio externo de tres concejales fieles a Manuel Valls, ha convertido en sonrisas las lágrimas de hace tres semanas de la alcaldesa, y viceversa para el republicano Ernest Maragall.

La fórmula más repetida, mayorías absolutas al margen, es el pacto PP y Ciudadanos, con Vox al quite donde ha hecho falta. Los populares, que vieron evaporarse buena parte de su poder municipal hace cuatro, lo van a recuperar con creces. Por hablar de las grandes ciudades, tienen las mejores bazas para gobernar Madrid, el popular Francisco de la Torres seguirá en Málaga, y retendrán Murcia y Alicante. Zaragoza, que parecía en el bolsillo, está en el aire. Ciudadanos, que no gobernaba ninguna capital de provincia, lo hará en Burgos y Palencia por los acuerdos alcanzados con los populares en Castilla y León. Vox no tendrá la vara de mando en ninguna capital aunque será fuerza determinante en muchas.

Los socialistas van a seguir al frente del consistorio en Sevilla y Vigo, es probable que sigan en Valladolid, recuperan A Coruña, y no tiran la toalla en la capital aragonesa. Unidas Podemos, gracias a su sociedad con Barcelona en Comú, continuará en Barcelona. En Valencia, el alcalde será Joan Ribó de Compromís; en Bilbao, el regidor será una vez más del PNV; Izquierda Unida conserva Zamora, su única capital de provincia. Y hay una batalla a cara de perro que se solventará en el último segundo en Pamplona, donde la conservadora Unión del Pueblo Navarro pelea la alcaldía con la izquierda abertzale de EH Bildu. La llave la tienen los socialistas, que es probable que se laven las manos votando a su candidato, una decisión que devolverá la capital navarra a UPN.

En los acuerdos municipales ha primado el interés de bloque por encima de cualquier otra consideración. Las alianzas transversales se mantienen en el terreno de la excepcionalidad y apenas han existido, con la salvedad castellano manchega entre socialistas y naranjas. Como 'rara avis' en Ceuta PP y PSOE se han puesto de acuerdo para arrinconar a Vox.

Alcaldes entrantes

Lista más votada