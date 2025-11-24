Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koni Motor presenta en exclusiva en Málaga el nuevo Mazda CX-5

Extra Koni Motor

Koni Motor presenta en exclusiva en Málaga el nuevo Mazda CX-5

El showroom tendrá lugar este jueves 27 de septiembre a las 19.00 horas en su concesionario en Málaga

SUR

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:17

Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, presentará esta semana en riguroso estreno al público malagueño el nuevo Mazda CX-5. La presentación ... tendrá lugar en su concesionario en la capital (Avda. de Velázquez, 309) el próximo jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas, en un exclusivo showroom que contará con la asistencia de clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales. Una jornada de perfil solidario para descubrir un modelo que supone un nuevo ejemplo de la innovación automovilística por la que apuesta la casa japonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Koni Motor presenta en exclusiva en Málaga el nuevo Mazda CX-5