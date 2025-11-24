Koni Motor presenta en exclusiva en Málaga el nuevo Mazda CX-5

Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, presentará esta semana en riguroso estreno al público malagueño el nuevo Mazda CX-5. La presentación ... tendrá lugar en su concesionario en la capital (Avda. de Velázquez, 309) el próximo jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas, en un exclusivo showroom que contará con la asistencia de clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales. Una jornada de perfil solidario para descubrir un modelo que supone un nuevo ejemplo de la innovación automovilística por la que apuesta la casa japonesa.

Durante la presentación se vinculará la sofisticación del Mazda CX-5 con la frescura y transgresión del arte urbano, a través de la creación en directo de un mural de seis metros a cargo del artista urbano Doger. El acto estará conducido por el periodista especializado en motor Carlos Sedano, que detallará al público asistente las principales novedades del modelo, como la elegancia de su diseño, fiel a la filosofía de diseño japonés que caracteriza a Mazda, en la que forma y función forman un todo; su tecnología avanzada aplicada a la asistencia a la conducción; un espacio interior más amplio y versátil; mejoras en seguridad y confort, y la eficiencia de los nuevos motores. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca un nuevo modelo, arraigado en la tradición de Mazda pero adaptado a las necesidades de las familias de hoy.

El showroom también tendrá una dimensión solidaria: el cóctel para los asistentes estará servido por Nena Paine, asociación malagueña que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, una colaboración que reafirma el compromiso social de Koni Motor.

«Este evento refleja nuestro compromiso con Málaga y con la innovación. Queremos que nuestros clientes sean los primeros en vivir la llegada del nuevo Mazda CX‑5 y al mismo tiempo colaborar con iniciativas locales que inspiran, como el mural de Doger y la labor de la asociación Nena Paine» , valora Sergio Cortés, director gerente de Koni Motor.

Con esta presentación, Koni Motor reafirma su apuesta por ofrecer experiencias exclusivas y por acercar a Málaga las últimas novedades de Mazda, combinando pasión por el motor con apoyo a la cultura y la acción social.

Sobre Koni Motor

Koni Motor es concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, con una trayectoria consolidada en la venta y posventa de vehículos de la firma japonesa. Su filosofía se basa en la atención personalizada, la innovación y la creación de experiencias únicas para sus clientes.

Más información:

Dirección:

Málaga: Avda. de Velázquez, 309. 29004.

Marbella: C. Juan de la Cierva, 5, 29600.

Teléfono:

Málaga: 952 105 330

Marbella: 607 300 125

Web: https://www.redconcesionariosmazda.com/konimotor/