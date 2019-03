El PSOE dice que todavía «no hay nada solucionado»

El concejal y candidato del PSOE a la Alcaldía de Marbella, José Bernal, acusaba este domingo a la alcaldesa de «mentir» insistiendo en que el Ayuntamiento «sigue teniendo un grave problema que ha originado la propia regidora por sus ansias de hacerse una fotografía antes de tiempo»». Desgraciadamente no hay nada solucionado -señala-, ya que el auto judicial que Muñoz está celebrando a bombo y platillo únicamente recoge una medida cautelar, pero en ningún momento entra a resolver todavía el fondo del asunto».

«Como no podía ser de otra manera, celebramos esa decisión judicial, que supone ganar una batalla, pero no la guerra como quiere hacer creer la alcaldesa», explica Bernal, quien dice lamentar la «nueva huida hacia adelante a nivel político que ha emprendido Ángeles Muñoz tras el error garrafal que cometió cobrando el dinero antes de que se aprobaran los Presupuestos del Estado». Bernal señala que no va a «permitir que nadie» le dé «lecciones de amor por Marbella», y defiende que «cuando recupere la alcaldía, a partir de mayo», tenderá «puentes» y buscará «acuerdos con la Seguridad Social para solucionar este asunto antes de que pueda producirse una sentencia desfavorable».