El crucero de los ricos

'The World', conocido como 'barco de los millonarios' llega a la costa marbellíLa ciudad ha recibido la visita de los selectos pasajeros de este buque inaugurado en 2002, del que también son propietarios

Los pasajeros son los que eligen los puertos a los que quieren viajar y los días que permanecerán en ese lugar. Esto solo pasa en el crucero 'The World', una referencia mundial del lujo que ha atracado en la costa marbellí, concretamente en Puerto Banús. Este exclusivo buque es conocido como 'el crucero de los millonarios', por su gran particularidad: sus selectos pasajeros son también propietarios de los camarotes en los que viajan y en los que establecen su residencia durante el viaje, que suele ser de cuatro meses, aproximadamente.

'The World' atracó en el puerto marbellí el pasado domingo y permanecerá hasta hoy, algo no muy habitual en cruceros, pero éste no es un barco cualquiera. Cuenta con 165 departamentos privados y sus pasajeros pagan cifras astronómicas para ocupar estos camarotes, que oscilan entre uno y más de seis millones de euros -excluidos los costes de viaje, manutención y mantenimiento-, o bien entre mil y cuatro mil euros diarios por alquiler de una estancia.

El 'barco de los millonarios' cuenta con doce cubiertas llenas de opulencia: terrazas, estancias, piscinas, boutiques, restaurantes, canchas de tenis o un simulador de golf, entre otros. Además, ofrece a sus huéspedes excursiones personalizadas en cada destino y organiza eventos culturales con reconocidos artistas locales. Con 196 metros de eslora, este buque lleva navegando alrededor del mundo desde 2002 y ha visitado más de 800 puertos de 140 países en todo el mundo.

'The World' es ya un habitual en las costas malagueñas, ya que no es la primera vez que llega a la Costa del Sol. Ha pernoctado en varias ocasiones en el puerto malagueño y en el marbellí, desde su primer año de andadura.

En estas jornadas por el municipio, los ricos cruceristas realizarán excursiones personalizadas y visitarán comercios y restaurantes sin mirar la carta de precios. El perfil de los pasajeros es de una edad media de 52 años y procedentes principalmente de Estados Unidos y Europa, aunque también de Australia, varios países asiáticos o Sudáfrica.

Entre 150 y 200 personas (a las que se suman 260 de personal de tripulación) viajan a bordo de este barco, diseñado por los noruegos Petter Yran y Bjørn Storbraaten en 2002, con un coste estimado de 300 millones de euros. En 2013 se sometió a una reforma en las instalaciones de Navantia en Cádiz.

Aunque en un principio se pensó que no se llegarían a vender o arrendar los 165 apartamentos, actualmente no hay disponibles.