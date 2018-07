La adaptación del PGOU de 1986 irá a pleno tras estimarse 38 de las 256 alegaciones presentadas Entre los recursos a los que se da la razón figura el de los propietarios de Vega del Colorado para que se respeten los límites fijados en el Plan y se elimine la línea de la linde histórica HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Sábado, 21 julio 2018, 00:07

El documento de adaptación parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucñia (LOUA) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella irá a pleno el próximo viernes tras abordarse ayer en la comisión de Urbanismo la corrección de errores. El Ayuntamiento ha resuelto ya sobre las 256 alegaciones presentadas, de las que solamente se han estimado 38, cuatro de ellas por corrección de errores. Asimismo, se han estimado parcialmente 65, se han desestimado 118 y se ha considerado que 35 no eran procedentes, según refleja la memoria de participación, a la que ha tenido acceso este periódico.

Entre las alegaciones que han sido estimadas destaca la presentada por la Comunidad de Propietarios de Vega del Colorado, urbanización situada en el parte del suelo en litigio con Benahavís y que ha sido objeto de buena parte del debate político en los últimos tiempos en Marbella. La alegación, admitida por los técnicos municipales, solicitaba que se excluyera a ese sector del término municipal de Marbella respetando la delimitración del sector recogida en el PGOU de Benahavís. Los alegantes aportaron, entre otros documentos, un certificado del Ayuntamiento de Marbella de diciembre de 1985 en el que se respondía a una alegación presentada al PGOU que incluye un plano sobre la cartografía del PGOU con el límite corregido.

El documento original de adaptación a la LOUA incluía dos líneas cartográficas diferentes, una que señalaba la original de 1873 con el suelo en disputa en el término de Marbella y otra con la fijada en el PGOU de 1986, con ese terreno ya en Benahavís. La alegación señalaba que de esa manera la delimitación no aparece de forma clara, al figurar dos líneas y no solamente una. Refería además a que en el plano de clasificación, el suelo se recoge como no urbanizable, por lo que pedían que se excluyera ese terreno del término municipal de Marbella.

Nulidad

En la alegación se advertía de que las consecuencias de clasificar los suelos como suelo no urbanizable suponen actuar más allá del término municipal, con lo que todo el documento estaría viciado de nulidad.

En su respuesta, los técnicos municipales señalaron que el documento expuesto al público recogió el límite del término municipal según aparece en el PGOU, es decir, con el suelo fruto de la polémica en el término de Benahavís, y «a modo informativo, la delimitación que figura en la Base Cartográfica de Andalucía de 2013», que recoge los límites históricos fijados en 1873 y que sitúan ese terreno en el término de Marbella.

La resolución de la alegación señala en su respuesta que la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de esa cartera de la Junta de Andalucía resolvió en mayo de este año que en los planos debía incluirse únicamente como delimitación del término municpal la establecida en el Plan General vigente, por lo que se decide estimar la alegación de la Comunidad de Propietarios de Vega del Colorado por corrección de errores.

«Como consecuencia de la corrección -señala la respuesta- resulta una discontinuidad en la delimitación que, en ausencia de documentación en esta Delegación que la solvente, se resuelve mediante una línea de cierre, con un trazado dirección Este-Oeste de carácter cautelar que complete el ámbito del PGOU vigente».

La respuesta a la alegación subraya también que la Adaptación Parcial no es un instrumento de planeamiento y que por lo tanto no tiene capacidad para alterar la clasificación del suelo.

Los técnicos municipales resolvieron con los mismos argumentos una alegación presentada en sentido contrario por el grupo municipal de Izquierda Unida que argumentaba que el documento de adaptación a la LOUA no respeta los límites oficiales del término municipal.El escrito presentado por IU, que fue desestimado, refería a las lindes señaladas en la Base Cartográfica elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que sitúan en Marbella el suelo afectado por esta controversia. «El Plan General debe clasificar la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase».

La respuesta a la alegación a Izquierda Unida reproduce textualmente en este apartado los mismos términos que la formulada ante la presentada por los propietarios de Vega del Colorado.