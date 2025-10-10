Migas y chimenea: ventas y restaurantes donde refugiarse del frío en Málaga Este plato de origen humilde está asociado tanto a las bajas temperaturas como a la lluvia. Es un binomio gastronómico que no se quieren perder muchos clientes, sobre todo entre los meses de diciembre y febrero

Javier Almellones Málaga Sábado, 14 de diciembre 2024 | Actualizado 10/10/2025 23:58h.

Tarde o temprano aparece en escena el frío en la provincia de Málaga. Y con él se encienden las chimeneas de los restaurantes y las ventas más tradicionales. En muchos de ellos es también el momento idóneo para saborear las migas, un plato de origen humilde asociado tanto a las bajas temperaturas como a la lluvia. Es un binomio gastronómico que no se quieren perder muchos clientes, sobre todo entre los meses de diciembre y febrero. Aquí van algunos de esos establecimientos donde no faltan en estos días ni las migas ni una buena chimenea en el salón donde se saborean.

1 Antequera La Yedra

Ampliar Migas junto a la chimenea en la mítica venta La Yedra.

Es uno de los establecimientos de restauración con más solera de la provincia. A los pies de la sierra de las Cabras, días antes del invierno, cuando bajan las temperaturas llega el momento de encender la chimenea y saborear sus migas completas. En esta venta, que también cuenta con un hotel, miman tanto estos platos como muchos otros de su carta, donde la tradición no está reñida ni con la calidad ni con una buena presentación. Es una de las ventas más antiguas de la provincia, ya que tiene su origen en el año 1948.

Ubicación

2 Benagalbón, Rincón de la Victoria La Chalaúra

Ampliar Las migas benalbinas son una de las especialidades de La Chalaúra.

En el núcleo de interior de Rincón de la Victoria hay varios establecimientos que hoy elaboran las migas benalbinas, gentilicio de esta aldea que llegó a ser la población más importante de su término municipal. Entre ellas está la que se encuentra justo a pie de carretera, conocida por sus carnes a la brasa, pero también por ser una de las que más apuesta por la cocina malagueña. Así, además de un buen gazpachuelo o un plato de los Montes, allí no suelen faltar las migas, con lomo, chorizo, pimientos fritos y naranjas, entre otros ingredientes. En su salón principal es posible calentarse con su chimenea.

Ubicación

3 Valle de Abdalajís Los Atanores

Ampliar Así se sirven las migas en Los Atanores.

Las naranjas y las granadas suelen ser acompañantes a las migas de este restaurante de Valle de Abdalajís, conocido por apostar desde sus inicios por la gastronomía más tradicional. Con un buen pan asentado, hecho en Valle de Abdalajís, se van haciendo a fuego lento con trozos pequeños de chorizo y zurrapa de lomo. La manteca 'colorá' consigue darle mayor untuosidad a este plato. Antes de servir, se añaden otros ingredientes como el huevo o más chorizo. Allí se pueden pedir simplemente con naranjas y granadas, más los ingredientes derivados del cerdo necesarios para darle sabor y textura a las migas de pan, como completas. Cuenta con una gran chimenea en su salón.

Ubicación

4 Alhaurín El Grande Los Morenos

Ampliar Este plato es uno de los más pedidos en los días fríos en Los Morenos.

En el Valle del Guadalhorce hay también muchas opciones donde se pueden saborear unas migas tradicionales relativamente cerca de la chimenea. Uno de los mejores ejemplos es la venta de Los Morenos, que es también uno de los más antiguos de la comarca con más de medio siglo de historia. Allí, en su acogedor salón dotado con una espléndida chimenea, se pueden degustar durante los meses más fríos del año unas migas tan tradicionales como sabrosas.

Ubicación

5 Comares Atalaya

Ampliar Migas en una mesa cercana a la chimenea en el restaurante Atalaya.

Este restaurante, situado justo antes de entrar en el casco urbano de Comares, cuenta con dos chimeneas para dar calor y ambiente a su salón. De esa forma, los clientes disfrutarán no sólo de una temperatura agradable en el interior sino también con otros dos alicientes fundamentales en este establecimiento. Por un lado, vistas panorámicas que hacen honor al lema turístico de la localidad -el 'Balcón de la Axarquía'-. Por otro, la gastronomía tradicional de la zona, que pasa por recetas como las migas. A ellas hay que unir otras indispensables en la cocina de la zona, como el chivo al ajillo, la carrillada o la leche frita.

Ubicación

6 Antigua Venta de Alfarnate

Ampliar Huevos a lo bestia en la Antigua Venta de Alfarnate. Ricardo Pastor

Es uno de los establecimientos con más solera de Andalucía. De hecho, su antigüedad se cuenta por siglos, aunque es difícil saber a día de hoy en que año concreto se creó. Eso sí, quienes han visitada esta venta saben perfectamente que uno de los platos estrellas son los 'huevos a lo bestia', que se trata de una abundante ración de migas tradicionales, que se acompañan de un generoso trozo de lomo, chorizo, morcilla y pimientos fritos. Como colofón un par de huevos que sirven para dar nombre a este plato tan típico del invierno malagueño. Lo idóneo es reservar una mesa cerca de la chimenea para saborearlo.

Ubicación

7 Casabermeja Ventorrillo Patascortas

Ampliar Una espectacular chimenea preside el salón central del Ventorrillo Patascortas.

Situado frente a la cuesta de Zambra, como citó en su día Miguel de Cervantes, este establecimiento es uno de los idóneos para refugiarse del frío. Por un lado, en el centro de su salón hay una generosa chimenea. Por otro, uno de los platos más famosos son sus migas, que se cocinan a la antigua usanza, con mucha paciencia y con el calor de la leña. Es una combinación que atrae en los meses más fríos del año a muchos comensales que buscan la gastronomía más genuina de los Montes de Málaga.

Ubicación

8 Montes de Málaga Venta Galwey

Ampliar Migas en la Venta Galwey. Ricardo Pastor

En la carretera sinuosa que une a Málaga con Colmenar hay muchos establecimientos donde ni faltan las migas ni una buena chimenea. No siempre resulta fácil elegir, pero puestos a hacerlo, la tradición no suele fallar. Por eso, una buena opción es la conocida como venta Galwey, situada en un cruce de caminos entre los Montes de Málaga y el pueblo de Comares. Allí, la chimenea es casi tan generosa como la ración de migas que se suele servir en los días más fríos del año.

Ubicación

9 Atajate Audalázar

Ampliar Migas serranas en Audalázar.

En la Serranía de Ronda hay muchas opciones para disfrutar de unas genuinas migas. Además de distintas ventas a pie de carretera, también hay restaurantes donde es fácil encontrarlas en esta época. Y hay casos en los que se tiene una chimenea al lado, como es el caso del restaurante Audalázar, en Atajate, el pueblo menos habitado de la comarca rondeña, que, sin embargo, puede presumir de tener una buena oferta de restauración.

Ubicación

*Afortunadamente, en el interior de la provincia de Málaga hay muchos otros establecimientos donde se pueden degustar en los días más fríos del año migas cerca de una chimenea. Entre ellos, están la venta Pedro, La Romana y La Posada (Casabermeja), El Detalle, Puerto del León y El Pinar (Montes de Málaga), Cortijo San Antonio (Casarabonela), la Posada del Tempranillo (Alameda), Caserío San Benito (Antequera), El Navasillo (Parauta), Mesón La Sierra (Atajate), Talillas y El Cortijuelo (Villanueva del Trabuco), Posada del Conde (Ardales), Posada del Bandolero (El Borge), El Caserón de Guaro (Periana), San Isidro (Antequera), Rivita (Jorox,Alozaina) o Los Brocales (Torremolinos).

