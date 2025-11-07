Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Frutos, presidente de MAHOS; y Javier Cochón, director regional de Andalucía Mahou San Miguel, durante el acto de presentación del evento en La Sole del Pimpi.
Extra MAHOS

'Sentir Málaga Tapa a Tapa': una ruta para conocer la gastronomía de los barrios malagueños

La Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con Cervezas San Miguel impulsa un evento que cuenta con la participación de 64 establecimientos

SUR

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:42

La estrecha vinculación de Málaga con su singular gastronomía y restauración se refleja hasta en el propio nombre de sus barrios. El Perchel empezó a ... conocerse por su nombre en el siglo XVI por las perchas en las que sus residentes dejaban secar el pescado. A Huelin se le conocía en el siglo XIX como 'el barrio del Palodú' por el cultivo de la caña de azúcar. Y el balneario de los Baños del Carmen, un establecimiento que revolucionó la hostelería en la ciudad en su apertura en 1918, sigue bautizando hoy un rincón emblemático de Pedregalejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Sentir Málaga Tapa a Tapa': una ruta para conocer la gastronomía de los barrios malagueños

&#039;Sentir Málaga Tapa a Tapa&#039;: una ruta para conocer la gastronomía de los barrios malagueños