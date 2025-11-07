'Sentir Málaga Tapa a Tapa': una ruta para conocer la gastronomía de los barrios malagueños

La estrecha vinculación de Málaga con su singular gastronomía y restauración se refleja hasta en el propio nombre de sus barrios. El Perchel empezó a ... conocerse por su nombre en el siglo XVI por las perchas en las que sus residentes dejaban secar el pescado. A Huelin se le conocía en el siglo XIX como 'el barrio del Palodú' por el cultivo de la caña de azúcar. Y el balneario de los Baños del Carmen, un establecimiento que revolucionó la hostelería en la ciudad en su apertura en 1918, sigue bautizando hoy un rincón emblemático de Pedregalejo.

'Sentir Málaga Tapa a Tapa' nace precisamente para rendir tributo a esa riqueza y diversidad gastronómica que siguen mostrando los bares y restaurantes de los barrios de Málaga. Una ruta que encuentra su gran valor e identidad en ampliar su radio de acción para también incluir y dar testimonio del valor de la propuesta culinaria de los establecimientos de barrios como Teatinos, Huelin o El Palo-Pedregalejo, además del centro histórico.

Organizada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con Cervezas San Miguel, la ruta se desarrollará desde el 7 al 23 de noviembre, y contará con la participación de hasta 64 establecimientos entre bares, tabernas y restaurantes de los citados barrios. Una experiencia gastronómica única que aúna tradición, creatividad y el sabor de la cerveza San Miguel.

Conocer los barrios a través de sus tapas

'Sentir Málaga Tapa a Tapa' tuvo su presentación el pasado jueves 6 en La Sole del Pimpi, y contó con la participación de Javier Frutos, presidente de MAHOS; y Javier Cochón, director regional de Andalucía Mahou San Miguel, además de la asistencia de una amplia representación de los establecimientos participantes.

«Esta ruta no solo es un escaparate del talento gastronómico y de la creatividad que encierran las cocinas de nuestros negocios, sino también una forma de poner en valor los bares y restaurantes como aquellos lugares donde nos relacionamos, disfrutamos y celebramos la vida en cada uno de los barrios de Málaga. Queremos que tanto malagueños como visitantes disfruten de la diversidad de nuestra gastronomía en formato tapa y podamos compartir con ellos el orgullo por nuestra cocina acompañada de una cerveza San Miguel», señalo Javier Frutos.

«La iniciativa se enmarca dentro de su campaña 'Sentir Málaga', con la que San Miguel refuerza su arraigo con la ciudad y su vínculo con la hostelería local», apuntó Javier Cochón.

Premios para los participantes

Cada establecimiento participante en la ruta ofrecerá una tapa diseñada en exclusiva para la ocasión y que se ofrecerá maridada con una San Miguel, con un precio que oscilará entre los 5 y 7 euros. Los clientes podrán disfrutar de una amplia variedad de tapas a lo largo de la ruta y, además, votar su tapa favorita a través de un sistema de votación digital mediante QR.

Los clientes que voten su tapa favorita podrán optar a diferentes premios y experiencias que se sortearán entre los participantes, como cenas en restaurantes 'Estrella Michelín' y packs de cervezas San Miguel. Toda la información de la ruta, establecimientos participantes y bases de votación estarán disponibles en la web oficial: mahos.es/rutadelatapa/

Gran Final para las tapas más votadas

Las 12 tapas mejor valoradas por los clientes pasarán a la Gran Final, que se celebrará el 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga, ante un jurado profesional formado por cocineros, críticos gastronómicos y representantes del sector hostelero. De esta final saldrá la tapa ganadora, que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará en enero de 2026 en Madrid.

Los establecimientos participantes ejemplifican la riqueza y diversidad de oferta hostelera malagueña, con tapas como gazpachuelo de remolacha, bacalao en tempura con pisto malagueño o donut de verdura rebozado con gambas y 'caviar' de fresa.