Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Sancho Melero

Sancho Melero revoluciona la Navidad con sus mini mantecados de tarta de queso y de tiramisú

El grupo lleva a una nueva dimensión uno de los dulces navideños más icónicos sin perder su esencia

SUR

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:08

La Navidad siempre se ha caracterizado por ser una época de tradición, recuerdos y sabores que vuelven cada año para llenar las mesas de las ... familias. Sin embargo, en un mercado cada vez más dinámico, donde el consumidor demanda propuestas diferentes y de calidad, la innovación, el riesgo, la sorpresa, se han vuelto imprescindibles. En este contexto, Grupo Sancho Melero ha dado un salto audaz para reinventar uno de los dulces más icónicos de nuestro país: el mantecado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sancho Melero revoluciona la Navidad con sus mini mantecados de tarta de queso y de tiramisú

Sancho Melero revoluciona la Navidad con sus mini mantecados de tarta de queso y de tiramisú