Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos Los empresarios Pedro Blanco y Samuel Larriba toman el relevo de Atalaya... pero continúa la misma cocinera, Eva Robles

Hace dos meses que echó el cierre con discreción después de casi tres décadas abierto al público. Atalaya, propiedad de la familia Robles, es un emblema del turismo de interior en la provincia de Málaga. Es el restaurante con más trayectoria de Comares y cuenta con uno de los hoteles rurales más antiguos de la Axarquía. Afortunadamente, mientras estaba cerrado al público encontró un relevo en un tándem empresarial formado por dos empresarios experimentados Pedro Blanco (propietario del hotel Posada del Bandolero, en El Borge) y Samuel Larriba.

Ambos acordaron con la familia Robles que Atalaya continuara abierto tras un paréntesis de dos meses. Ellos llevarán a partir de ahora las riendas tanto del hotel como del restaurante, aportando ideas nuevas y una inversión que ronda los treinta mil euros en algunas mejores, pero la que seguirá mandando en la cocina será Eva Robles.

Por tanto, no faltarán algunos de los clásicos que han dado fama a este restaurante comareño en las últimas décadas, como sus migas o el chivo en salsa de almendras. «No queremos cambiar nada de lo tradicional, de lo que mejor funcionaba», explica Pedro Blanco. Eso sí, se añadirán algunos platos nuevos en la carta, entre los que estarán algunos de los que más fama han dado al restaurante Posada del Bandolero, en El Borge. Entre ellos están el bacalao con vino dulce y pasas o el solomillo a la moscatel. Es decir, habrá lo mejor de cada restaurante.

Fachada del hotel restaurante Atalaya. Las migas seguirán siendo una de las especialidades de este restaurante de Comares. El chivo lechal malagueño no faltará en esta nueva etapa Atalaya

También se han integrado en la cocina de Atalaya otros platos que llevan el sello de la comarca, como la ensalada Axarquía (con aguacate y mango) o las chuletittas de chivo lechal malagueño. Se recuperan para el repertorio también platos tradicionales como los choricitos al vino dulce. Así, la cocinera Eva Robles continuará haciendo los platos más famosos del restaurante, pero también ha aprendido a perfeccionar las nuevas incorporaciones durante el pasado mes de septiembre en los fogones de la Posada del Bandolero.

La carta de vinos también está en consonancia con la filosofía de platos locales que tienen Atalaya y la Posada del Bandolero. «La mitad de las referencias son de la Axarquía y otros puntos de la provincia, como la Serranía de Ronda», apunta Blanco. El restaurante Atalaya ya llevaba años adherido a la marca promocional de Sabor a Málaga (al igual que la Posada del Bandolero) y ahora quiere perpetuar ese vínculo.

En su nueva etapa, tras una inauguración oficial el pasado 27 de septiembre, el restaurante abrirá sus puertas de jueves a domingo. También lo hará en esos mismos días de momento el hotel, que cuenta con siete habitaciones con excelentes vistas.

Con un aforo de 120 personas, el restaurante Atalaya tiene una decoración rústica tradicional y disfruta de una bonita panorámica de la comarca. Cabe recordar que a Comares se le conoce tradicionalmente por ese motivo con el lema turístico de 'Balcón de la Axarquía'.

Con el relevo empresarial en Atalaya, se han hecho algunas mejoras y se han creado nuevos espacios, como un rincón tematizado sobre los verdiales (Comares da nombre a uno de los tres estilos reconocidos). «Será como un 'photocall' para los clientes», explica Pedro Blanco.

Habrá elementos que no se tocarán, eso sí. Entre ellos sus dos chimeneas, que se encenderán en los días más fríos para que los comensales no olviden las raíces de este emblemático restaurante, ya sea con unas migas completas o con una ensalada Axarquía.

