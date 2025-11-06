La Algarbía: cocina enraizada en la excelencia del producto fresco del Valle del Guadalhorce

La Algarbía era el nombre por el que se conocía la región occidental de Málaga en el siglo X. Un término con un significado evocador, « ... el lugar por donde se oculta el sol», y que ahora distingue a un restaurante que demuestra su profundo arraigo con el Valle del Guadalhorce desde su mismo nombre. Ubicado en Pizarra, La Algarbía logra armonizar en su propuesta culinaria un profundo conocimiento y respeto por la esencia tradicional de la cocina malagueña, con un trabajo en cocina creativo, personal y vanguardista.

«El restaurante nace en junio de 2020, en plena desescalada de la pandemia, gracias a la inquietud, la ilusión y al tesón de poder ofrecer una oferta gastronómica distinta, dinámica y novedosa», recuerda Daniel Nebro Guzmán, jefe de cocina y co-propietario de La Algarbía.

En la propuesta culinaria de La Algarbía la excelencia del producto es la protagonista. «Muchos de nuestros platos están elaborados con productos con el sello Sabor a Málaga: es un privilegio contar con materia prima fresca, de temporada y Km0 en nuestra cocina, aprovechando así el valor de lo que produce nuestro entorno, el Valle del Guadalhorce, que es sin duda la huerta de Málaga», valora.

Una carta en constante renovación

En La Algarbía tienen un espíritu inquieto que les anima a trascender lo convencional y a una búsqueda constante de la excelencia. Un dinamismo que les lleva a sorprender constantemente al comensal. «Nuestra carta está en continua renovación: ofrecemos cada semana productos fuera de carta, con el objetivo de no 'aburrir' a los clientes más asiduos», recalcan.

Su cocina no sólo se nutre de la tradición mediterránea, sino que también se inspira en otras gastronomías, como la asiática, logrando siempre un toque personal. «La fusión en su más extenso significado hace posible que aportemos siempre un giro nuevo a platos muy conocidos. Aunque parezca que todo está inventado, la cocina ofrece la posibilidad de demostrar lo contrario», valora.

Junto a una elaboración que fusiona lo más tradicional con lo más vanguardista, y esa apuesta por el producto excelente de cercanía, La Algarbía completan su propuesta con una amplia selección de vinos (tanto por copas como en botellas) para ofrecer al comensal el maridaje perfecto con cada plato, dándole la posibilidad de llevarse al paladar referencias diversas.

Una amplia variedad de sabores y texturas

En esa carta en constante transformación, La Algarbía ofrece al cliente una amplia variedad de combinaciones de sabores y textura. Mantienen una firme apuesta por el tapeo de calidad, sirviendo hasta tres modalidades diferentes de tapas. Por una parte, las Clásicas, destacando tapas como las croquesadas, la ensaladilla rusa o los fideos negros. Además, cuentan con las Gourmet, en las que ocupan un puesto destacado el sobao a la plancha con crema de queso azul, anchoa y caviar, el magret de pato elaborado a baja temperatura con migas al pimentón y naranja o los langostinos crujientes con espuma de aguacate. Y por último, las Street Food. «Hemos querido dotarlas de un sello más informal, con tapas como las miniburguer de ternera, la de pollo con queso de rulo de cabra o el miniperrito de costilla bbq», detalla.

En su carta cuentan con platos que son ya toda una referencia para sus clientes más fieles, como la ensalada Algarbía, que adaptan con los distintos productos de temporada; las alcachofas salteadas con langostinos y katsobuchi, que enriquecen su sabor único con una presentación muy creativa, o el tartar de Salchichón de Málaga.

Mención aparte merece el apartado de carnes: La Algarbía cuenta con una amplia oferta, en la que brillan platos como el solomillo a la castaña con cous cous o el entrecot de vaca al humo de olivo.

Una completa programación de jornadas gastronómicas y catas

El mismo ánimo inquieto y espíritu creativo que demuestran en su cocina anima a los responsables de La Algarbía a organizar una completa agenda de actividades, como catas de vino donde dan a conocer la calidad de bodegas nacionales e internacionales, caldos que maridan con lo más selecto de su carta. También promueven jornadas gastronómicas centradas en temáticas como la cocina Japonesa, productos como el tomate huevo de toro (producto de temporada genuino del Valle del Guadalhorce), los arroces o las del cuchareteo, en la que ponen en valor guisos tradicionales elaborados con la mejor selección de materias primas. «Y elaborados a fuego lento, como se ha hecho siempre», apunta Daniel.

La Algarbía inicia ahora la temporada de otoño-invierno con un nuevo cambio en la carta. Este mismo fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, celebran la primera edición de sus Jornadas Arroceras, con propuestas tan sugerentes como arroz con zamburiñas, pulo y emulsión de algas, o con lomo de vaca, tirabeques y kimchi. Y en breve iniciarán una nueva edición de sus jornadas del cuchareteo.

«Además de los menús diseñados para los eventos y comidas de empresa, de cara a la Navidad elaboramos distintos platos para llevar para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestros productos en su hogar durante esta época de celebraciones familiares», anuncia Daniel.

Os recomendamos permanecer atentos a sus perfiles en redes sociales para conocer las numerosas actividades y nuevos platos que lanzan a lo largo de todo el año.

Más información:

Dirección: C. Juan Ramón Jiménez, 16, 29560 Pizarra, Málaga.

Teléfono: 635 86 29 65

Instagram: @algarbiapizarra

Facebook: @Laalgarbiapizarra