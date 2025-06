Así es el mejor cóctel de Málaga

Paloma Cremades Miércoles, 11 de junio 2025, 00:24 Comenta Compartir

Cuando el talento se mezcla con pasión y un toque de creatividad, el resultado puede servirse en copa. Y eso es justo lo que ha hecho Víctor Varela, alma detrás de la barra del chiringuito Varela en Torre del Mar. Su cóctel, llamado «Elixir del Mediterráneo», se ha llevado este 29 de mayo el primer puesto en el prestigioso concurso de coctelería de la Asociación de Bartenders de Málaga y la Costa del Sol, celebrado en el Hotel Holiday World Polinesia de Benalmádena.

Y no ganó uno, sino dos premios: mejor cóctel clásico y mejor decoración. Un doble oro que no es casualidad, sino el resultado de años de exploración en lo que él denomina «cocina líquida». Porque, para Víctor, la coctelería no es solo una técnica, es una forma de expresión. Lejos de limitarse a seguir recetas, investiga, prueba, arriesga y sirve cada bebida como si fuera una obra de arte.

Su espacio dentro del chiringuito es un pequeño santuario de sabores, donde cada cóctel cuenta una historia. Varela busca un recipiente único y muy exclusivo para cada cóctel, y lo presenta en mesa creando una puesta en escena de la que dice: «Los clientes lo ven de lejos y vienen a buscarlo; no paran de hacerle fotos».

Foto: Camilo Lagreca | Vídeo: Marilú Báez

Su creación ganadora, inspirada en los colores, aromas y productos del mar Mediterráneo, no solo se saborea, también un espectáculo visual. Detalles cuidados, una presentación impecable y, por supuesto, un sabor que hace que cualquier amante de la mixología disfrute. Los ingredientes de su receta ganadora: Ratafia -con amarena-, Licor St. Germain, Vermut blanco, zumo de lima y Fee Foam bitter.

Y esto es solo el comienzo. Víctor se prepara ahora para representar a Málaga en el concurso nacional que se celebrará en Mallorca del 16 al 21 de noviembre. Con la coctelera en alto y el espíritu creativo en plena forma, apunta alto, y no hay duda de que dejará una huella malagueña en tierras baleares.

Así que, si este verano visitas Torre del Mar, ya sabes: además de playa, pescaíto y buen tiempo, tienes una cita con la innovación líquida en el chiringuito Varela. Pide el cóctel ganador. No hace falta ser jurado para saber que estás ante algo especial.