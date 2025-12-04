Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Degusta Jaén': una original despensa que proyecta riqueza y sostiene territorio

La marca 'Degusta Jaén' nació en 2013 con un propósito claro: defender, visibilizar y fortalecer la singular riqueza agroalimentaria de la provincia

SUR

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:28

Una deliciosa selección del sello de calidad 'Degusta Jaén', que proyecta la excelencia del patrimonio agroalimentario de la provincia de Jaén, se dio cita hace ... unas semanas en el encuentro SUR Wines & Gourmet que organizó Diario SUR. Allí, los responsables de esta marca promocional impulsada por la Diputación Provincial de Jaén, junto con algunos de los productores amparados por este sello, mostraron al público asistente que además de ser el mayor productor de aceite de oliva virgen extra de calidad, el territorio jienense puede sentirse orgulloso de su singular despensa, donde no faltan quesos reconocidos internacionalmente, unas conservas sorprendentes, riquísimos embutidos, curiosos vinos; además de dulces, frutos secos, carnes de caza, miel, etc.

