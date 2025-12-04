'Degusta Jaén': una original despensa que proyecta riqueza y sostiene territorio

Una deliciosa selección del sello de calidad 'Degusta Jaén', que proyecta la excelencia del patrimonio agroalimentario de la provincia de Jaén, se dio cita hace ... unas semanas en el encuentro SUR Wines & Gourmet que organizó Diario SUR. Allí, los responsables de esta marca promocional impulsada por la Diputación Provincial de Jaén, junto con algunos de los productores amparados por este sello, mostraron al público asistente que además de ser el mayor productor de aceite de oliva virgen extra de calidad, el territorio jienense puede sentirse orgulloso de su singular despensa, donde no faltan quesos reconocidos internacionalmente, unas conservas sorprendentes, riquísimos embutidos, curiosos vinos; además de dulces, frutos secos, carnes de caza, miel, etc.

Pero la participación en el evento malagueño fue sólo una más de las innumerables acciones que realiza 'Degusta Jaén', donde no faltan mercados itinerantes, acciones en centros educativos, campañas promocionales en distintos foros; además de acudir con sus mercadillos a diferentes eventos dentro y fuera de la provincia jienense.

La marca 'Degusta Jaén' nació en 2013 con un propósito claro: defender, visibilizar y fortalecer la singular riqueza agroalimentaria de la provincia. Lo hizo a través de un proyecto estratégico de Diputación que buscaba generar riqueza y empleo, fijar población al medio rural y convertir la gastronomía jienense en un activo económico, turístico y cultural de primer nivel. Desde entonces, estos objetivos se han traducido en acciones concretas: promover la comercialización de los productos locales, incrementar su consumo, favorecer la entrada en nuevos mercados, impulsar sinergias entre productores y generar un fuerte vínculo emocional entre el consumidor y el origen.

Un intenso programa de actividades

Así, a lo largo del año, 'Degusta Jaén' impulsa un calendario continuo de actividades que refuerzan ese propósito. Entre sus líneas de actuación destacan: el Salón de la Alimentación y Gastronomía 'Degusta Jaén', con carácter bianual; los Premios 'Degusta Jaén', que celebran ya 11 ediciones reconociendo a productores, comercios y establecimientos ejemplares; mercados locales y muestras provinciales dedicadas a productos de temporada como la cereza, la breva o los frutos secos; participación en ferias clave del sector (Expoliva, Tierra Adentro, Salón de Gourmets, Madrid Fusión, Alimentaria o Fruit Attraction, entre muchas otras); programas educativos, como 'Degusta Jaén en tu colegio', que se realizan mensualmente en centros de la provincia; o visitas a productores, jornadas gastronómicas, concursos culinarios, fam trips para periodistas y prescriptores, campañas publicitarias, blogs de recetas y hasta la edición de su propio recetario.

Desde su creación, la marca no ha dejado de crecer. Hoy son 306 las empresas adheridas que suman más de 3.000 referencias de productos y generan más de 2.500 empleos directos en la provincia. La marca cuenta con cuatro distintivos: 'Degusta Jaén Calidad' (146 industrias agroalimentarias); 'Degusta Jaén Calidad Etiqueta Negra' (63 empresas, muchas de ellas con DO o IGP); 'Degusta Jaén Eco' (31 firmas de producción ecológica); y 'Degusta Jaén Oro' (45 comercios y 48 restaurantes que actúan como embajadores gastronómicos). Además, el impacto territorial es evidente, pues 73 de los 97 municipios jienenses cuentan con alguna empresa 'Degusta Jaén'; más de 100 empresas están ubicadas en localidades de menos de 5.000 habitantes, clave para frenar la despoblación; y 106 empresas pertenecen a comarcas de montaña, reforzando la economía de áreas especialmente vulnerables.