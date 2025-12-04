Charlamos con Fernando Mira sobre turrones y tradición

En Málaga la Navidad está estrechamente vinculada a Casa Mira, que lleva endulzando estas fiestas a los malagueños desde 1890, año en el que vino ... a Málaga desde Alicante cargado de dulces navideños para vender en estas fechas Severino Mira, bisabuelo de Fernando Mira Monerris, actual propietario de un negocio histórico que lleva por bandera dos principios: tradición y calidad.

Adalides de la esencia tradicional del turrón, huyen de modas coyunturales y maridajes de sabores exóticos para seguir elaborando sus turrones y dulces navideños siguiendo las antiguas técnicas artesanales.

Charlamos con Fernando Mira acerca de sus perspectivas para la presente temporada navideña, además de ofrecernos detalles sobre la nueva edición limitada y numerada (con una tirada de 200 unidades) de sus cajas especiales de dulces navideños, cuyo diseño e imagen se encarga cada año a un artista de prestigio diferente, convirtiéndose así en toda una pieza de coleccionismo.

Ha pasado un año más y ya está aquí la campaña de Navidad. ¿Cómo están los precios este año?

Este año, nuestros productos siguen vendiéndose al peso, lo que nos permite mantener la calidad sin recurrir a prácticas como la «reduflacción» (reducir el contenido sin cambiar el envase). Nuestras bolsas siguen siendo transparentes o de celofán, para que el producto sea siempre visible y no haya sorpresas.

En cuanto a los precios, hemos tenido un incremento promedio del 20%. Sin embargo, como pequeños fabricantes, no hemos podido repercutir la subida en su totalidad al consumidor. El aumento más significativo se ha dado en productos que contienen cacao, como los bombones. Esto se debe a una serie de factores globales que han afectado a toda la cadena de producción.

Lo más importante para nosotros es ofrecer un buen producto a nuestros clientes. No estamos interesados en reducir calidad para bajar los precios, sino en mejorar lo que ya hacemos, cada vez más.

¿Alguna novedad para esta campaña?

Este año, nos hace mucha ilusión anunciar que colaboramos con el prestigioso pintor Antonio Montiel. Él ha creado una obra original que adornará nuestras cajas de edición limitada y numerada. Aunque solemos esperar hasta el puente de la Inmaculada para revelar el nombre del artista, la respuesta ha sido tan positiva que ya tenemos muchas cajas reservadas, incluso antes de su lanzamiento.

Ampliar La obra original de Antonio Montiel para la edición limitada y numerada de las cajas de dulces navideños de Casa Mira.

En cuanto a los productos, seguimos ofreciendo nuestros clásicos: turrones de Jijona y Alicante, mazapanes en todas sus variedades (incluidas figuritas y pan de Cádiz), y los tradicionales pasteles de gloria. Sin embargo, hemos notado un aumento en la demanda de las latas surtidas y de nuestras milhojas de naranja o de turrón, que están siendo muy populares este año.

Por otro lado, estamos en plena reforma de nuestro despacho de la Plaza Pío XII, que inauguramos en 1953. Este lugar se ha convertido en un referente en el barrio de Carranque, junto a la iglesia de San José Obrero y al antiguo cine. Esperamos que las obras estén terminadas para este verano, y como en ocasiones anteriores, estamos contando con la empresa malagueña INGENIESUR SL (empresa especializada en reformas de locales comerciales) para llevar a cabo la reforma.

¿Qué nos recomendarías comer estas fiestas?

Personalmente, siempre he sido un fiel seguidor del turrón de Jijona, pero este año me he aficionado mucho al turrón a la piedra. Es una auténtica delicia que se ha convertido en uno de mis favoritos.

Ampliar Turrón de yema recién tostado.

La principal diferencia entre ambos es que el turrón de Jijona se elabora con almendra marcona, miel de azahar, azúcar y clara de huevo, mientras que el turrón a la piedra no lleva ni miel ni clara, sino que se prepara con almendra marcona, azúcar, canela y ralladura de limón. Su nombre proviene del característico molino con muelas de piedra —y sin cocción— utilizado en su elaboración.

El turrón a la piedra se distingue por una textura más suelta y un sabor más cítrico, en contraste con el turrón de Jijona, que resulta más cremoso y dulce.

¿Alguna consideración para acabar?

Como ya se publicó en este periódico, hace poco tuvimos que cerrar nuestra tienda en el centro de Málaga, en la calle Andrés Pérez 10, después de diez años de historia. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que han pasado por ese local tan especial y que seguro recordarán como parte de la historia del comercio malagueño.

Este cierre no significa el fin de CASA MIRA FERNANDO MIRA. Es solo el cierre de un capítulo que, mirando hacia atrás, me llena de orgullo. En 2015 apostamos por un pequeño callejón en el que casi nadie pasaba, y solo durante la Semana Santa se llenaba de vida. Esa apuesta, aunque arriesgada, nos ha dado grandes satisfacciones.

Ahora, desde la Calle Compás de la Victoria,1 y la Plaza Pío XII, seguimos ofreciendo los mismos productos de calidad, con la misma pasión y dedicación de siempre. El negocio es más pequeño, pero me siento feliz y agradecido de poder dedicarme a lo que me gusta.

Mientras otros se enfocan en la innovación, nosotros seguimos apostando por la tradición. Para nosotros, el verdadero éxito es cuando un cliente satisfecho vuelve y, a lo mejor, trae a tres amigos más. Nos sentimos muy afortunados de poder seguir sirviendo a nuestra comunidad en el barrio de la Victoria y Carranque. ¡Os esperamos!

Más información:

Dirección: Compás de la Victoria, 1 (Barrio de la Victoria). Málaga.

Teléfono: +34 952 259 749

Web: https://fernandomira.es/