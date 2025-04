Los camperos de Fundido dan el salto a Huelin

R. C.

«Cocinando algo chulo para ti». Prometedora declaración de intenciones la que se lee en el cartel del local que ocupaba Tuk Tuk Noddles en la calle Tomás Echeverría de Huelin. ¿Qué será? Al dar la vuelta a la esquina otro cartel despeja la duda: Fundido. Despega el plan de expansión de la cadena malagueña de camperos y hamburguesas que nació hace 14 meses en el centro de la ciudad con el reto de ese crecimiento a corto plazo.

Y así ha sido. Poco más de un año después, suma a su local de la calle Ángel un segundo en esa esquina entre Tomás Echeverría y el Paseo Antonio Machado. En dos semanas será una realidad. «Nos hace mucha ilusión crecer en esta zona por la cercanía a nuestro cliente tipo, que es mayoritariamente un cliente residente en la ciudad», explica Eduardo Orozco, responsable de esta cadena que se concibió con el objetivo de «darle la importancia que se merece» al campero, «un bocadillo que representa y sabe a Málaga».

El de Fundido es un concepto innovador de campero gourmet, «con pan de masa madre y un interior elaborado», que «tiene vida después de frío, se puede calentar en el horno o en la air fryer y queda como recién hecho», avisa Orozco a quienes se lo llevan o piden a domicilio. No en vano, el take away y el delivery (con plataforma y diseño de packaging propios) son dos de sus «fuertes» y la idea es «potenciarlos». Como la participación en eventos con su propia foodtruck.

Aunque ahora su foco está puesto en Huelin, local con el que prevén triplicar su equipo actual de siete personas de aquí a dos meses. La intención, además, es ampliar la carta con más referencias e incluso incorporar una línea de café, helados y bebidas frías tipo frappé. «La ubicación se presta a este tipo de demanda, nos iremos adaptando a la zona», avanza Eduardo Orozco respecto a este segundo establecimiento de la marca que irrumpió en el centro de la capital malagueña con un nuevo concepto de camperos (desde clásicos como el de pollo o el vegetal hasta gourmet con lomo embuchado, pulled pork o pollo moruno) y hamburguesas con pan brioche de Juanito Baker, algunas con guiño argentino, mexicano y hasta japo.

Todas y algunas novedades más estarán en el nuevo Fundido de Huelin. Es el siguiente paso de este sello perteneciente al grupo Sinerba. Su pretensión es seguir creciendo. Hay planes sobrevolando Teatinos, pero puede que antes den el salto más allá de la provincia. «Nos haría muchísima ilusión crecer fuera de Málaga, y sobre todo fuera de Andalucía». El éxito entre los turistas en su local del Centro les ha animado aún más. Continuará.

