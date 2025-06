¿Por qué no acaban de llegar aún los fichajes al Málaga?

Jueves 29 de agosto de 2024. Están a punto de cumplirse diez meses (lo hará el domingo de la próxima semana) del último fichaje para ... la primera plantilla del Málaga, que fue el único club de Segunda División sin incorporaciones en el mercado invernal. En aquella fecha de finales de verano, el director deportivo, Loren Juarros, y Yanis Rahmani, se daban un apretón de manos después de que este firmase por segunda vez con el Málaga, aunque ya no cedido como en su primera etapa, sino libre y por una sola campaña, tras desvincularse del Eibar.

Rahmani no entraba tampoco en los cálculos de la planificación, que iba a cerrarse con cinco altas (Álex Pastor, Luismi, Lobete, Baturina y Castel), pero en los últimos días se lesionaron de cierta gravedad dos extremos, Kevin (rotura miofascial del aductor largo de su pierna izquierda) y Lobete (fractura del hueso sesamoideo del pie izquierdo), y se planteó esta opción. El sexto fichaje tras el ascenso... y desde entonces no ha habido más.

¿Por qué no llegan ahora los refuerzos al Málaga? La dirección deportiva ha reconocido el interés en dos delanteros, que no llegarán centrales y se intuye que también se incorporará a dos extremos y un medio centro. Más complicado es que venga un lateral (si no se da salida a Gabilondo o Víctor García, que tienen contrato) o un portero, decisión que se tomará si se cierra una cesión de Carlos López.

En estas primeras semanas de mercado, y en el caso del Málaga son más de dos desde el final de la temporada regular, los jugadores más apetecibles están siendo objeto de una puja entre numerosos clubes interesados, lo que genera una dificultad para que se cierren operaciones.

Son muy pocos los fichajes consumados, y casi todas las entidades están negociando entre un número limitado de futbolistas que han quedado libres o descartados por sus equipos, y que pueden ser incorporados por tanto en condiciones muy favorables. Hay jugadores incluso con propuestas de Primera. El Málaga es un destino apetecible, por ciudad, masa social, aspiraciones y otros intangibles, pero hay una competencia elevada de otros clubes históricos: Sporting, Valladolid, Racing, Almería, Zaragoza, Granada, Cádiz, Deportivo...

La llegada de fichajes es lo que puede desatascar otra cuestión clave, las rescisiones o salidas. Hay 24 fichas ocupadas, y los refuerzos pueden crear un 'overbooking' en determinados puestos y acelerar decisiones durante la pretemporada.

A día de hoy los más activos son el Córdoba (Alcedo, Carmona, Adri Fuentes, Sergi Guardiola y Dalisson) y el Cádiz (Sergio Ortuño, Joaquín González y Suso), pero hay otros once clubes de la categoría (más allá de los que no saben aún si van a ascender) que no han cerrado fichajes, más allá del regreso a filas de jugadores que estuvieron a préstamo el curso anterior. Amén del Málaga, en la misma situación están el Albacete, el Almería, el Burgos, el Ceuta, la Cultural Leonesa, el Granada, el Huesca, el Racing, el Sporting, el Valladolid y el Zaragoza.