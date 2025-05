Final digno de un club perdido

Comenta Compartir

Menos mal que en los 10 últimos minutos, la cantera salvó al club de un cabreo monumental de una grada que dejó muy claro que ... quiere a Dioni y a Manu Molina (increíble e incalificable que no sigan en el Málaga) y que rechaza de pleno la Administración Judicial con sus tres representantes al frente, que muchos creíamos en funciones pero que parece están haciendo lo imposible por mantenerse. No puede ser que el club siga como está, ahora mismo: perdido, sin rumbo fijo, sin un proyecto claro; es imposible si seguimos en esta transición que dura ya cinco años y que no beneficia a nadie, ni siquiera a sus protagonistas. Total, que el Málaga hizo 80 minutos para olvidar, donde el equipo era un espejo de un club que está perdido, sin orden ni concierto. No hay una hoja de ruta, se improvisa, no se invierte... Así no podemos seguir, y la afición fue contundente con gritos de dimisión, pidiendo que acabe esta situación imposible de mantener. Menos mal que el cabreo de la afición se atenuó por la reacción final, porque el 0-2 dio paso a un menos triste 2-2, con tres nombres propios, Carlos López, Rafa y Chupete, quienes son el futuro de un equipo que necesita, además de su fuerza y de su ilusión, fichajes de tronío, al menos cuatro, y por supuesto no desprenderse como lo va a hacer la errática Dirección Deportiva de Manu, Dioni, Kevin y Cordero; a los dos primeros no se les renueva, con los otros dos no se ha estado atentos para renovarlos. En fin... Lo mejor, que se acaba la temporada, una temporada triste, con un equipo que se ha salvado gracias a la constancia del banquillo, con Sergio Pellicer como gran capitán, pero poco puede hacer si no se le dan mimbres. Somos muchos los que no entendemos la política (si es que la hay) del Málaga CF, por eso el club necesita una decisión judicial, que tenga un propietario, una directiva o consejo de verdad y, sobre todo, que quien decida haya hecho méritos para ello. Y para terminar, un ruego a su señoría: por favor, sentencie ya. Hasta la temporada que viene.

