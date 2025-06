El Mirandés, un equipo que se empeña en desmontar todos los análisis

Lo sucedido con el Mirandés esta temporada, a un solo paso ya del ascenso a la máxima categoría, desmonta todos los mitos habidos y por ... haber sobre Segunda División, cualquier tipo de análisis por el que ha podido previamente ser criticado o cuestionado el Málaga. Uno detrás de otro, el club burgalés incumple cada una de las pautas que le debieran llevar al éxito y, sin embargo, está cerca de alcanzarlo, mientras sus 'hermanos' en la categoría se exponen a la descalificación más o menos dura si hubiesen adoptado alguna de esas políticas.

El Mirandés subirá por primera vez a la máxima categoría si no pierde este sábado en Oviedo (ganó 1-0 en la ida). Hablamos de un club de 8,7 millones de presupuesto en una población de 36.000 habitantes. Todo un hito. La buena gestión demuestra que no es necesario el montante más alto ni de los más elevados para subir u optar a ello. En segundo lugar, su tope salarial es de 4,3 millones, el quinto más bajo de Segunda, otro mito que se cae pues no es necesario gastar más en fichas (tiene 22) para ser más competitivo, aunque todo suele apuntar en esa dirección.

El club burgalés no llega a 4.000 abonados ni a nueve millones de presupuesto, con uno de las cinco topes salariales más bajo de Segunda

Pero hay mucho más. En la planificación del Málaga cada verano continuamente ha sido (y lo sigue siendo) objeto de crítica que esta se retrase. Pocos equipos como el Mirandés en este curso han apurado más con los plazos. Ese verano el equipo suspendió un amistoso de pretemporada, ante el Mallorca en Anduva, el 3 de agosto, por falta de jugadores. El Málaga se enfrentó en la segunda jornada al equipo de Lisci, todavía con el mercado veraniego abierto, y en la convocatoria del rival había sólo tres futbolista de campo suplentes con dorsal del primer equipo, además de Joel Roca (que juega con uno del filial). No fue óbice para que 'rascaran' un 1-1 y estuvieran más cerca de ganar.

Muchos de los fichajes llegaron más tarde que nunca en el Mirandés, en el que apenas se mantuvieron del curso anterior cinco jugadores (Tachi, Tomeo, Reina y Lachuer, más el portero suplente Luis López). Otro mito derribado, porque sus resultados no se resintieron ni en las primeras jornadas del campeonato, invicto hasta la sexta.

Aunque el Mirandés pasó apuros por la permanencia en la temporada 2023-24, siempre operó igual, muchos cedidos y plantillas casi nuevas de un curso para otro

El Mirandés, que en la campaña 2023-24 sí pasó apuros para la permanencia (fue de más a menos, al revés de los que suele ser habitual en él) y se salvó en la última jornada, cuenta en sus filas con trece cedidos, algo que sería objeto de excomunión en cualquier gestor deportivo que pretendiera hacer lo mismo en el Málaga actual. Ha sido, con diferentes directores deportivos (Alfredo Merino continúa la labor de su predecesor, Chema Aragón) un club con una filosofía muy clara en Segunda, aprovechar los préstamos de las canteras del Athletic, Real Sociedad, Alavés y Osasuna, preferentemente, para foguear jugadores y beneficiarse también en una especie de simbiosis que le ha permitido un ciclo largo (once de las trece últimas temporadas) en la división de plata del fútbol español.

Fichajes tardíos y muchos cedidos, lo que implica una remodelación amplia de la plantilla de una campaña para otra. Este es otro mito que desbarata este Mirandés, al que no le va mal privar de continuidad a una base de jugadores y hacer una plantilla casi nueva de una campaña para otra. Trabajo adicional para su entrenador, un Alessio Lisci que ha sacado matrícula de honor, como su director deportivo fichando.

Los Vivian, Jackson, Raul García, Guridi, Riquelme, Camello, Brugue... y ahora Gorrotxategi, Lachuer, Reina, Panichelli o Izeta han impulsado su carrera a su paso por Miranda de Ebro

Pero es que el Mirandés ya tiene fama de elevar la carrera de los jugadores que aterrizan ahí: los Vivian, Jackson, Raul García, Guridi, Riquelme, Camello, Brugue... y ahora les siguen los Gorrotxategi, Lachuer, Reina, Panichelli o Izeta. Lo que toca lo suele convertir en oro, y desgraciadamente esto no sucede siempre en el Málaga de los últimos tiempos.

Tampoco es indispensable una gran masa social para optar al ascenso. El 'jugador doce'. Lo corrobora este Mirandés con menos de 4.000 abonados y un aforo para 5.500 asientos en Anduva. Lógicamente, una de las patas clave para su presupuesto no es muy sólida. Pero los resultados deportivos no se resienten.

¿Y la experiencia en la categoría? La del Mirandés es la plantilla más joven de Segunda (25,4 años de media) y muchos de sus futbolistas no habían jugado en esa categoría antes o tenían poco recorrido en ella. En esta 2024-25 había 18 clubes (de los 22) con pasado en Primera y el Mirandés era una de las cuatro excepciones... Pues otro mito que se cae y así muchos... para un fenómeno que ha roto todos los análisis posibles e invita a los que escribimos a ser más cautos.