El Málaga, sin un once de gala

El Málaga ha pasado de tener un once reconocible, el cual sus aficionados eran capaces, salvo por ligeros retoques fruto del contexto (lesiones o sanciones ... de algún futbolista), recitar 'de carrerilla' (compuesto en la gran mayoría de ocasiones por Herrero en portería; Puga, Nelson, Álex Pastor y Dani Sánchez en la línea defensiva; Luismi y Manu Molina en el doble 'pivote', con Larrubia en la banda derecha, Antoñito en la izquierda, Lobete de medio punta y Dioni como '9') a que cada jornada haya, de media, cuatro cambios en la alineación con respecto a la del partido anterior, y ya quedan pocos futbolistas que se puedan considerar 'intocables' para Sergio Pellicer.

¿Por qué sucede esto? El principal motivo es la evidente caída en las prestaciones de la mayoría de los futbolistas con respecto a la sobresaliente primera vuelta. En esta segunda mitad de la competición, pocas de las principales figuras del equipo blanquiazul, salvo Dani Sánchez o Lobete, han jugado sus mejores minutos de la temporada, lo que obliga a Pellicer a echar mano de jugadores menos habituales de la primera plantilla o del Malagueño con mayor frecuencia de la que seguramente el técnico desearía a estas alturas de la competición, más cerca que nunca del abismo. Esto provoca que jugadores que apenas contaron durante la primera mitad del curso hayan adquirido una mayor relevancia, obligados a exhibir un ritmo competitivo que sólo lo da la regularidad en la participación.

A pesar de que no atraviesen su mejor estado de forma, resulta sorprendente que Antoñito y Dioni, los futbolistas más determinantes del Málaga si se habla de sus contribuciones en los goles del equipo (el extremo y el punta son responsables de veinte de las 34 dianas del cuadro blanquiazul, ya sea marcando o asistiendo) no sean 'fijos' en el once. El debate en el malaguismo con respecto a si Cordero debe jugar está más candente que nunca, ya que todo parece indicar que se marchará a coste 'cero' al término de la presente temporada. Pero, dado que la permanencia en Segunda no está ni mucho menos amarrada en estos momentos, Antoñito es un jugador del que no puede prescindir el conjunto de Martiricos actulamente. Su principal competencia por el puesto titular en la banda izquierda, Kevin, se ha mostrado excesivamente irregular. Concluyó el 2024 en plena forma, anotando de falta ante el Eldense en el último duelo en La Rosaleda, pero no ha logrado trasladar aquellas buenas sensaciones a este 2025, aunque es cierto que proporcionó dos asistencias en los dos choques previos al del domingo.

Larrubia ha dado un paso hacia adelante esta campaña, erigiéndose en una pieza fundamental en la banda derecha. Su pequeña intervención quirúrgica en enero frenó en seco su progresión. Poco a poco intenta recuperar su mejor rendimiento ofensivo (ha anotado dos goles en esta serie de partidos).

Muchas lesiones y sanciones

La segunda razón que explica los constantes cambios en las alineaciones es el incremento en el número de lesiones y sanciones, en una primera plantilla que además pasó de 25 a 23 jugadores tras el mercado invernal con las salidas de Castel y Moussa y la 'no' llegada de un delantero.

La medular es la línea que más ha variado cada partido. El tándem formado por Luismi y Manu Molina dotaba de seguridad y capacidad creativa al equipo, ya que sus perfiles son claramente complementarios. Pero aparecieron los problemas físicos en ambos centrocampistas. Han sido titulares juntos en sólo cuatro de los 13 envites de la segunda vuelta.

Para solventar las bajas de estos dos futbolistas, Pellicer ha empleado a menudo al prometedor canterano Izan Merino, pero este no ha estado disponible de forma regular debido a sus compromisos internacionales con la selección española sub-19 (en dos partidos de la segunda vuelta) y a que fue expulsado en Albacete. Ha sido entonces cuando Pellicer ha recuperado a Juanpe para la causa, que está cumpliendo en una complicada situación.

Cuando comenzaba a remontar el vuelo, Ramón volvió a lesionarse, y los centrales, Nelson, Galilea y Pastor, han sufrido molestias físicas o han debido cumplir algún partido de sanción.