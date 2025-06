El Málaga recuperará el Trofeo Costa del Sol tras el paréntesis del pasado verano

Descartada la opción de hacer una estadía fuera de España

Aunque aún no se descarta la opción de disputar algún partido de pretemporada fuera de España, el Málaga volverá otro verano más a trabajar en casa. «No sabemos si nos quedaremos aquí. Hay empresas que nos ofrecen ir al extranjero. Tengo que hablar con el cuerpo técnico y ver preferencias. Estamos abiertos a posibilidades de fuera. La 'marca Málaga' hay que expandirla, no hay que venderla, pero como club lo mismo es interesante si no interfiere lo deportivo», declaró hace unos días el director deportivo, Loren Juarros, al respecto en una larga comparecencia ante los medios de comunicación, pero lo cierto es que está descartado que el equipo pueda pasar un periodo prolongado fuera.

En los últimos tiempos, cuando el Málaga viajó al extranjero lo hizo a través de estadías y partidos organizados por la empresa que gestiona el Marbella Footbal Center. Solían ser pretemporadas en las que el equipo, con su caché, no tenía que hacer una inversión elevada y se podían aprovechar unas temperaturas más bajas para entrenarse y competir. A día de hoy algún equipo de Segunda (no es lo habitual) saldrá de España, como el Deportivo, que hará una gira en Inglaterra (amistosos ante el Watford y el Middlesbrough), o el Valladolid, que baraja acudir a Chile para jugar dos partidos contra el Colo Colo.