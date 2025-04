Luismi, baja este viernes por precaución por un golpe en la cabeza

La gran novedad de la sesión de entrenamiento de este viernes, la penúltima antes de recibir al Castellón en La Rosaleda, este domingo a las ... 18.30 horas, fue la ausencia de Luismi. El pivote de Puerto Serrano recibió este jueves un impacto en su cabeza durante la sesión de trabajo y en la más reciente causó baja por precaución. No obstante, se encuentra en perfecto estado de salud y en el club le han realizado pruebas diagnósticas para descartar cualquier daño. Su presencia cara al encuentro del domingo dependerá de si se entrena este sábado.

Nelson, por su lado, que tuvo que abandonar el campo el pasado lunes ante el Eibar, en Ipurúa, por problemas físicos, y no participó junto al resto de compañeros en la sesión de trabajo del jueves, sí estuvo hoy, aunque de forma progresiva. Eso sí, en el Málaga indican que el jugador sigue resintiéndose de las molestias que propiciaron su cambio en la última jornada. Se entrenaron al margen, por su lado, Aarón Ochoa y Dani Lorenzo.

Pellicer, en su rueda de prensa previa al próximo partido, se refirió al estado de salud de los lesionados. Confirmó que Aarón no estará y dejó en el aire la presencia de Luismi y Nelson, aunque dejó claro que a estas alturas no va a forzar a nadie. «Después de Castellón vienen más, por eso no es el momento de arriesgar en la salud de un jugador. Si fuera el último partido, forzaríamos lo máximo, pero la salud es lo primero en un futbolista», verbalizó.

La otra novedad fue el portero juvenil Lucas, que se unió a los filiales Chupe, Rafa, Recio, Izan Merino y Antoñito Cordero en la nómina de canteranos que trabajaron a pleno rendimiento con el primer equipo. En la sesión se trabajaron activación física inicial, rondos por grupos, centros y remates a portería, partidillos a tres cuartos de campo y acciones de estrategia a balón parado. Este sábado, en sesión vespertina (18.00 horas), última jornada de trabajo antes del partido.