Lucha frente al rival y contra sus propias carencias Las cosas de Cañete El barullo y la confusión, problemas de un Málaga que se va hundiendo más y más. Toca sufrir, pasarlas canutas en una Liga muy floja PACO CAÑETE Martes, 15 octubre 2019, 01:24

De acuerdo con las noticia que vemos publicadas, el Málaga Club de Fútbol es un embrollo. Hace unos días se publicó que el alcalde, Francisco de la Torre, había mantenido una reunión cumbre con el nuevo asesor del propietario del club, Richard Shaheen. ¿Cumbre de qué? Así se denomina a un encuentro de alto nivel, de líderes. El alcalde sí lo es. Pero su interlocutor, que se sepa, no alcanza esa categoría. Es el asesor de los tropecientos nombrados por el de los 'cataplines', a los que en poco tiempo suele fulminar. Una cumbre 'de leches', diría el clásico malagueño de barrio. Supongo que nuestro primer edil, que ya solicitó un 'cara a cara' con el todavía propietario, no está para perder el tiempo. Los de BlueBay, que ganaron en los tribunales, han emitido un comunicado en el que vienen a señalar que estarían dispuestos a ceder sus derechos al que se interese por el club con suficientes garantías deportivas y económicas. Más confusión...

Lo que no han aclarado los miembros de BlueBay es si piensan hacerse cargo en la situación actual en caso de que el dueño hiciera caso a la voz de los malagueños y se marchara. ¿O estos aspirantes cederían sólo a cambio de dinero? El embrollo es enorme. Hay que pagar cinco millones y cuentan que cuentan que cuando termina la temporada puede ser hasta 17. ¿Están preparados los de la firma hotelera? ¿Quieren y pueden?

Otro hilo del lío. Se ha dicho que en Catar, a altos niveles, conocen la que ha organizado su compatriota en nuestro club representativo. Han afirmado, además, que hay interés por comprar el Málaga. Lo que tampoco se ha justificado es si él continuaría o no como presidente, porque si no sale pronto, peor que mal. Esto es lo que se dice, comenta y aseguran en el aspecto social, puesto que en el deportivo el equipo de esta temporada es uno de los peores en una Liga venida a mucho menos.

Lo más interesante de la entidad malaguista a día de hoy es su tejido social, como se dice en la actualidad; su afición es de 10. Una garantía. A poco que un probable nuevo propietario realizara algo positivo, sin duda el apoyo de los seguidores malaguista se multiplicaría. Yque tampoco se olvide a la ciudad, de las más pujantes de España, con un futuro sin orillas. El club, en cuanto cuente co unos responsables ambiciosos, puede dar la mejor nota. Lo peor es que vuelvo a abrir los ojos y me encuentro con la realidad, un embrollo que va a más, incluida esa 'cumbre' celebrada la semana pasada para perder el tiempo. La situación es angustiosa y aumenta...

Así se apreció el pasado sábado en La Rosaleda. El equipo, en el que no había titulares ni suplentes porque el técnico blanquiazul, Víctor, sólo pudo disponer de diez profesionales y seis filiales, cumplió el pronóstico. El Cádiz, que pareció un conjunto del montón, se llevó los tres puntos. Los de casa lucharon, corrieron y se entregaron. Quedó claro que donde no hay no se puede buscar. Los de la Tacita de Plata, viéndolas venir, aprovecharon sus ocasiones, mientras los blanquiazules las desaprovecharon. El Málaga se entrega. ¿Y qué? Al final la impotencia decide. Toca sufrir, pasarlas canutas en una Liga muy floja. Es de agradecer el amor propio y la vergüenza deportiva de los que ahora visten la camiseta. Porque para hacer goles y sumar puntos es necesario más, muchísimo más. Parece una perogrullada, pero es tan real como la situación del club: el conjunto, en cada jornada, se enfrenta a sus propias carencias. Se han disputado once jornadas y muchas lágrimas se han escapado mejillas abajo por padecer este equipo. Los fichajes no pueden llegar hasta enero. La situación es inaguantable. Así no se puede seguir ni una sola semana más. ¿O es que hay que ver a nuestro equipo destrozarse jornada a jornada? Todo en esta vida tiene un límite. La afición no se merece tener que soportar, aguantar y padecer más este nefasto plan.