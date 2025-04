El Castellón, una apuesta por el 'fútbol total' menos arriesgada que antes

El Málaga cortó su racha de derrotas con un empate en Eibar (2-2) del que puede extraer varias conclusiones positivas. Recibe el domingo (18. ... 30 horas) al Castellón, un equipo al que conoce perfectamente, ya que ambos ascendieron el pasado curso desde Primera Federación, aunque los 'orelluts' subieron a Segunda por la vía rápida, sin tener que disputar la fase del 'play-off'. El cuadro castellonense se ha convertido en su 'némesis' de un tiempo a esta parte: el cuadro blanquiazul ha perdido en sus tres últimos enfrentamientos ante el equipo albinegro, los dos del pasado curso en Primera RFEF (2-1 en Castalia y 0-1 en La Rosaleda) y el de la primera vuelta de este (2-0 en el campo castellonense). Su estilo de juego alegre, atractivo y vertiginoso se atisbaba difícil de llevar a cabo en la categoría de plata, caracterizada por el pragmatismo, la rigidez táctica y los marcadores cortos. Pero durante los primeros meses de la competición, el cuadro castellonense mostró una sólida adaptación a la categoría, manteniendo su apuesta por el 'fútbol total', mereciendo posiblemente más puntos de los que tenía.

De forma sorprendente, el Castellón despidió a su entrenador, el neerlandés Dick Schreuder. Si bien es cierto que acumulaba cuatro derrotas consecutivas, no se encontraba en excesivos apuros en la clasificación (fue destituido con el conjunto albinegro ocho puntos sobre el descenso). Tomó las riendas del banquillo su asistente, Johan Plat, y no se ha producido un cambio drástico ni en el juego ni en los resultados tras el cambio de entrenador. A pesar de llegar pletórico tras golear al Almería (4-1), el Castellón es decimosexto con 46 puntos (un puesto y tres unidades por encima del Málaga), por lo que todavía no respira del todo tranquilo en la tabla, pues aún debe hacer los deberes. Al Málaga no le bastará con ganar para superar al Castellón en la tabla (esta jornada), deberá hacerlo por una diferencia de tres tantos, ya que la diferencia de goles del conjunto de la Comunidad Valenciana es de '+4' y la del cuadro malagueño es de '-1', llevándose así también el 'goal average' particular entre ambos.

El propietario y presidente de la entidad, Bob Voulgaris, es uno de los mandatarios más atípicos del fútbol español por su pasado en la NBA y la implementación del 'big data', el cual utiliza para la idea de juego y los fichajes. Fue inhabilitado (aunque sólo por 15 días) de muchas de sus funciones al encararse con un árbitro hace dos jornadas frente al Albacete, pero el directivo del conjunto albinegro ha recuperado ya todas sus competencias.

Johan Plat, una propuesta menos arriesgada a la de Schreuder

El técnico neerlandés relevó en el cargo a Dick Schreuder, de quien era el asistente hasta la destitución. A pesar de que la propuesta por el 'fútbol total' que empleaba Schreuder en el Castellón hasta su despido no ha cambiado con Plat, si bien el planteamiento actual es quizá más comedido, aunque la presión asfixiante y el ritmo alto sigue patente. El rendimiento del cuadro castellonense es demasiado irregular, alternando minutos de fútbol brillante y arrollador (el ejemplo de esto es su último partido, el 4-1 frente al Almería) con tramos en los partidos en los que se desinfla, cediendo muchos puntos por este motivo.

Plat ha mantenido el 3-5-2, si bien en ocasiones baja a uno de los carrileros para convertir el esquema en un 4-4-2. Es el quinto equipo que más goles anota de Segunda División con 53 dianas esta temporada, gracias en gran parte a un inspirado Isra Suero, que lleva 11 goles actuando principalmente como medio punta, aunque es el verso libre del cuadro 'orellut' y tiene alma de delantero. Es su primera temporada en el fútbol profesional patrio, con 31 años, y está en el 'top 10' de máximos realizadores de Segunda.

No obstante, también es el cuarto equipo (junto con el Almería) que más goles recibe de la competición, con 52. No se debe a una especial endeblez defensiva de su zaga, a pesar de que no sea su mejor línea (su portero, el exmalaguista Gonzalo, sí que es uno de los mejores guardametas de Segunda División), sino que es la consecuencia de su idea de juego, propensa a los marcadores abultados: sólo cuatro partidos del Castellón esta temporada han acabado en 0-0.