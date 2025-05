Rincón Salud 101 abre su nueva unidad vestibular en La Rosaleda para solucionar los problemas de vértigo

Eugenio Cabezas Sábado, 31 de mayo 2025, 12:43 Comenta Compartir

Rincón Salud 101 continúa avanzando en su apuesta por la atención médica especializada en toda la provincia de Málaga con la inauguración de su nueva Unidad Vestibular, ubicada en el emblemático estadio de La Rosaleda de la capital malagueña. Esta unidad está destinada al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del equilibrio, ofreciendo una atención integral con la tecnología más avanzada disponible en la actualidad.

El responsable de Rincón Salud, Manolo Rincón, junto al equipo que conforma la Unidad Vestibular, y acompañado por representantes de la sanidad, el deporte, la empresa y la sociedad malagueña, han dado a conocer este pasado viernes esta nueva unidad, «que representa la unión entre salud, innovación y compromiso con la ciudadanía costasoleña».

El equipo vestibular está compuesto por la doctora Irene Mayorga, especialista en otorrinolaringología, con dedicación clínica en otoneurología y máster en audiología y patología del equilibrio; Marian Ortega, fisioterapeuta con formación especializada en trastornos del equilibrio y experiencia en gestión sanitaria; y Lorena Alba, fisioterapeuta y osteópata, docente universitaria y posgraduada en fisioterapia vestibular.

En esta unidad se realiza una valoración médica otoneurológica personalizada, clave para aplicar las terapias más eficaces. Uno de los pilares del tratamiento es la rehabilitación vestibular, dirigida por un equipo multidisciplinar con alta cualificación y experiencia en el abordaje de vértigos, inestabilidad, mareos y otras patologías relacionadas con el equilibrio. Una vez realizado el diagnóstico, se diseña un programa de tratamiento personalizado que persigue recuperar al máximo la funcionalidad, reducir síntomas y prevenir crisis futuras, complementando cuando sea necesario el tratamiento farmacológico.

Enfoque multidisciplinar

Gracias a este enfoque multidisciplinar, la Unidad Vestibular permite realizar diagnósticos precisos con el respaldo de pruebas objetivas, establecer objetivos consensuados entre paciente y equipo terapéutico y monitorizar la evolución de cada paciente desde parámetros de partida individualizados.

Manolo Rincón ha destacado en un comunicado «el compromiso asistencial que Rincón Salud mantiene con Torre del Mar, la Axarquía y toda Málaga desde hace ya más de 50 años». «La apertura de esta Unidad Vestibular es un paso firme en nuestro compromiso por ofrecer una medicina cercana, especializada y al servicio real de las personas. En Rincón Salud 101 creemos en una atención sanitaria de excelencia, que combine innovación tecnológica y vocación humana, y todo al alcance de los malagueños», ha expresado el empresario y mecenas del deporte malagueño.

Rincón ha narrado la historia de decenas de pacientes «que pensaban que el vértigo no tenía solución y al cabo de un par de sesiones nos han confesado»: «Manolo, me habéis cambiado la vida». «Nos enorgullece poder contar con un equipo tan preparado y apasionado por mejorar la calidad de vida de quienes sufren vértigos o problemas de equilibrio, muchas veces invisibilizados. Esta unidad no solo diagnostica, sino que acompaña, cuida y rehabilita con los más altos estándares de calidad».

«Hace ya muchos años, cuando el Málaga CF estaba abandonado a su suerte, creamos un gran centro médico en los bajos de La Rosaleda. Ahora, de bueno, volvemos a apostar por este emblema de la ciudad como un referente en la excelencia médica, que simboliza también nuestra forma de entender la medicina: como parte del día a día, cercana al deporte, y dispuesta a mejorar la calidad de vida de los pacientes, con un equipamiento que no existe en toda Andalucía», ha detallado.

Neurofisiología

Junto a la Unidad Vestibular, va a trasladarse a La Rosaleda la Unidad de Neurofisiología de Rincón Salud 101 que, gracias a la inversión en equipamiento médico, sitúa este centro en la vanguardia tecnológica en este sector, «y que permite afrontar tratamientos mínimamente invasivos recomendables para las patologías de nuestros pacientes», ha asegurado el empresario torreño.

Dentro del servicio, que coordina el neurofisiólogo Elías Fahim Khoury Martín, doctorando de la escuela de postgrado de la Universidad de Granada, con estancias internaciones en los centros de 'Neuronodulación' y de 'Neurociencias afectivas' del Hospital Mount Sinai en Nueva York, y en el centro de 'neuromonitorizacion intraoperatoria' del hospital New York Presbyterian, se ofrece tratamiento contra los ictus, dolor neuropático, depresión, fibromialgia, epilepsia, encefalopatía, trastornos del sueño, adicciones, Parkinson, esclerosis múltiple, adicciones, estrés postraumático, afasia, tinnitus, esquizofrenia…

El acto contó con la presencia de representantes del Málaga CF, con el consejero consultivo, Francisco Martín Aguilar, a la cabeza; del Unicaja, con su presidente, Antonio Jesús López Nieto; de los embajadores de la Fundación Rincón, Sergio Paulo Barbosa 'Duda' y José Laso; y del medio centenar de clubes y colectivos que patrocina el mecenas del deporte malagueño, además de representantes del Colegio de Médicos de Málaga, de la Universidad de Málaga y de otros organismos e instituciones públicas y privadas.

Durante el acto también se dio a conocer la 'Esquina 122', dedicada al futbolista Antoñito Cordero, y que él mismo dio a conocer durante la inauguración, en homenaje al tanto que el delantero marcó en el 'play off' de ascenso a Segunda y que le dio al club blanquiazul el ansiado ascenso de categoría. Rincón Salud (antes Clínicas Rincón) ha cumplido ya medio siglo mejorando la vida de los pacientes, ahora frente a la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, aplicando la tecnología más avanzada y novedosa, llevando a cabo tratamientos eficaces y prestando un servicio integral a la medida de las necesidades reales de cada paciente.

A través de Clínicas Rincón Dental contamos con hasta cinco centros, ubicados en Torre del Mar, Málaga (en el interior de La Rosaleda), Torremolinos, Nerja y Rincón de la Victoria, y disponemos de un amplio equipo multidisciplinar de profesionales, especializado en todas las áreas odontológicas, de experiencia y capacitación demostradas. Además, Rincón Fertilidad, un instituto dedicado a la reproducción asistida, posee excelentes resultados y un alto índice de éxito, ubicado en Rincón de la Victoria.