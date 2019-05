Un proyecto Erasmus+ lleva a Palermo a alumnos del IES Huelin El grupo de estudiantes, en Agrigento. / SUR En el programa, en el que participan escuelas de Italia, Inglaterra, Finlandia, Alemania y Croacia, se aborda el patrimonio cultural europeo SUR Miércoles, 15 mayo 2019, 12:24

Cuatro alumnos y dos profesores del IES Huelin han participado del 6 al 10 de mayo en la tercera movilidad de un proyecto Erasmus+ financiado por la Unión Europea, cuyo título en inglés es 'More than the sum of its parts-Our diverse cultural heritage as building blocks for European Unity'. Las actividades tuvieron lugar en el instituto Liceo Classico Vittorio Emanuele II en Palermo (Italia), y participaron otras escuelas europeas de Truro en Inglaterra, Tampere en Finlandia, Achim en Alemania y Vukovar en Croacia.

El tema principal del proyecto es aprender cómo diferentes aspectos culturales han conformado el patrimonio cultural de los pueblos, señalando las diferencias y enfatizando las similitudes dentro de la Unión Europea. Durante el primer punto de encuentro en Málaga se trabajó el tema del arte y la arquitectura, en el segundo encuentro en Tampere se trató el tema de la naturaleza y los paisajes, y ahora en Palermo los temas a tratar han sido la literatura y la emigración. El siguiente encuentro tendrá lugar en Truro, Inglaterra, a finales del mes de octubre del próximo curso.

Los alumnos y profesores han participado en diferentes actividades como exposición e intercambio de información, en grupos internacionales, sobre emigración, poesía y autores nacionales relevantes en el tema de la emigración, y cómo han influido en la cultura de cada país. El martes visitaron el centro de acogida de inmigrantes Astalli. Se realizaron visitas guiadas al Palazzo Conte Federico, que jugó un papel decisivo en el origen de la lengua italiana moderna con la creación de la escuela siciliana de poesía, a la universidad italiana para extranjeros e inmigrantes y al centro histórico de Palermo, patrimonio mundial de la humanidad. El jueves visitaron Agrigento, descrita por Píndaro como «la más hermosa de las ciudades mortales» y ciudad que posee el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo; también visitaron la casa museo de Luigi Pirandello y la Scala dei Turchi, patrimonio mundial de la Unesco. El viernes los alumnos en grupos internacionales escribieron una poesía para conmemorar la semana en Palermo. Finalmente, se entregaron premios a las mejores poesías, se realizó la evaluación de la semana y disfrutaron de una feria de gastronomía italiana.

Todo el grupo de alumnos erasmus, en la casa museo Luigi Pirandello. / SUR

Emilio Guzmán, coordinador del proyecto en el IES Huelin, comenta sobre este proyecto que, «gracias a la financiación de la Unión Europea, representa para los estudiantes una oportunidad increíble y única de vivir y trabajar con otros alumnos europeos, que les permiten fortalecer una gran variedad de competencias, su confianza y con suerte les permiten comenzar una amistad para toda la vida».